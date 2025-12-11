鮑爾對經濟表示樂觀 美股全面收高 標普500直逼歷史新高

美國股市周三收盤走高，聯準會（Fed）一如預期降息1碼（0.25個百分點），Fed主席鮑爾對經濟成長前景表示樂觀，認為關稅對通膨的影響是暫時的。

標普500指數收盤上漲 46.17 點，漲幅 0.7%，報 6,886.68 點，直逼 10 月 28 日創下的收盤高峰。道瓊工業指數上漲497.46點，漲幅1.1%，報48,057.75點；那斯達克綜合指數上漲77.67點，漲幅0.3%，報23,654.16點。

對經濟敏感的公司股價上漲。羅素2000小型股指數上漲1.3%，收在歷史新高。追蹤運輸貨物和為經濟提供動力的鐵路和航空公司的道瓊運輸業指數攀升2.7%。

費城半導體指數上漲1.3%，美光大漲4.5%，台積電ADR漲2.2%。輝達（NVIDIA）跌0.6%。

美國公債殖利率在震盪交投後收低。美國10年期公債殖利率降至4.163%，低於周二的4.185%。

鮑爾在記者會上表示，勞動市場「似乎存在重大的下行風險」，許多投資人將此消息視為一個偏寬鬆的信號。

Carson Group首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）在報告中寫道：「市場降息預期得償所願，盡管明年1月降息並非基本預期，但他們並未給降息可能性澆上冷水。」

Evercore ISI的央行策略負責人Krishna Guha表示，總體而言，這次降息適度偏鷹，鮑爾在記者會上對生產率和成長的看法「對風險資產非常友好」。

Fed官員的點狀圖預測中值顯示明年料降息一次，但交易者仍押注2026年將降息兩次。

Fed還決定從12月12日開始每月購買400億美元的國庫券，以充實金融體系準備金，此舉料有助支持隔夜融資市場的流動性。

摩根大通大漲3.2%，收復部分失地。這檔股票周二創下4月以來的最差單日表現。

標普500指數的 11 個類股中，除兩類外，其他類股都上漲。工業股漲幅最大，收漲 1.8%。其中，能源設備製造商GE Vernova 大漲15.6%，該公司預測2026 年營收會增加，可見市場對其AI相關基礎設施的需求強勁。

另一方面，防禦型公用事業股下跌0.1%，消費股近持平。