聯準會降息1碼…美股收紅 道瓊漲近500點

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）降息1碼，並暗示在經濟展望穩健情況下短期內可能不會再次降息，美國股市主要指數今天收紅，道瓊上漲近500點。

道瓊工業指數上揚497.46點或1.05%，收報48057.75點。

標普500指數上漲46.17點或0.67%，收在6886.68點。

那斯達克指數上揚77.66點或0.33%，收23654.16點。

費城半導體指數揚升94.98點或1.29%，收7467.49點。

指數 美國 半導體

延伸閱讀

