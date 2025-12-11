聯準會降息1碼…美股收紅 道瓊漲近500點
美國聯邦準備理事會（Fed）降息1碼，並暗示在經濟展望穩健情況下短期內可能不會再次降息，美國股市主要指數今天收紅，道瓊上漲近500點。
道瓊工業指數上揚497.46點或1.05%，收報48057.75點。
標普500指數上漲46.17點或0.67%，收在6886.68點。
那斯達克指數上揚77.66點或0.33%，收23654.16點。
費城半導體指數揚升94.98點或1.29%，收7467.49點。
