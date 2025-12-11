快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

Fed 決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾在記者會中也強調，目前的政策立場「相當到位」，讓官員可先觀察勞動市場和通膨走向，再決定下一步。歐新社
鮑爾在記者會中也強調，目前的政策立場「相當到位」，讓官員可先觀察勞動市場和通膨走向，再決定下一步。歐新社

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三如市場預期降息1碼，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：：

1. 預料明年降息1碼和9月預測相同

Fed官員把利率調降1碼。會後公布的「點狀圖」顯示，多數決策者預期2026年還會再降息1碼，與9月預測相同。這次決議以9票對3票通過，兩位區域聯準銀行總裁主張維持利率不變，理事米倫依然主張降息2碼。

2. 鮑爾稱目前政策立場「相當到位」

鮑爾在記者會中也強調，目前的政策立場「相當到位」，讓官員可先觀察勞動市場和通膨走向，再決定下一步。

3. 不支持降息的官員不只聲明所示的兩位

除了兩位反對降息、主張按兵不動的官員外，也可看出其他決策者其實並不支持這次決定。僅有四家分區聯邦準備銀行提出調降貼現率（Fed對商業銀行緊急貸款所收取的利率）的申請。此外，有六位決策者在經濟預測中表明，他們偏好把明年底的政策利率維持在3.75%至4%區間，也就是今天降息前的水準。

4. 鮑爾暗示勞動市場下行風險甚於通膨

鮑爾重申，面對通膨與就業這兩大使命，目前的政策沒有「零風險」的道路。他解釋這次降息的理由時指出，目前高於目標的通膨大多由關稅推升，而勞動市場也面臨明顯的下行風險。

從鮑爾的談話可見，Fed希望把利率維持在能兼顧抗通膨和支撐就業的區間，美國公債殖利率和美元指數同步走弱。利率交換市場預估，明年大約還會再降息2碼。美股上漲。

5. 必要時會買短債來補充流動性

聲明中增加一段：「委員會判斷，準備金餘額已降至充裕水準，並將根據需要開始購買較短期國庫證券，以持續維持充裕的準備金供應。」

鮑爾 通膨 Fed

延伸閱讀

聯準會降息1碼 利率連3降

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

Fed下任主席熱門人選「放鴿」 哈塞特：降息 還有充足空間

Fed 明年利率路徑展望 異見多

相關新聞

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

美國聯準會（Fed）在美東時間10日下午2時（台北時間11日凌晨3時）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三...

Fed下任主席熱門人選「放鴿」 哈塞特：降息 還有充足空間

聯準會（Fed）下任主席遴選進入最後階段，美國總統川普傳出本周開始面試候選人，白宮經濟顧問哈塞特與其他三人一起角逐鮑爾預...

華為技術逼近 讓美放行H200…白宮挨批自找麻煩

彭博資訊九日引述知情人士獨家報導，美國總統川普同意讓輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，是因為輝達在中國的頭號競爭對...

亞銀調升預測 今年亞太經濟成長率5.1%

亞洲開發銀行10日發布「2025年亞洲發展展望（12月版）」報告預計，亞太發展中經濟體2025年經濟增速為5.1%，20...

Fed決策／9比3通過「鷹派降息」 印鈔機再開每月將購債400億美元

美國聯準會（Fed）10日以9比3的票數通過降息1碼，是2019年9月以來首次有多達三名官員投下反對票，暗示未來進一步降息道路將更加崎嶇。

川普一點頭馬上有動作 阿里、字節跳動洽購 H200

美國總統川普決定允許輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國大陸後，傳出阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購買該款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。