快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed決策／9比3通過「鷹派降息」 印鈔機再開每月將購債400億美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

美國聯準會（Fed）10日以9比3的票數通過降息1碼，是2019年9月以來首次有多達三名官員投下反對票，暗示未來進一步降息道路將更加崎嶇。投下反對票的官員分別是理事米倫（Stephen Miran）、堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）和芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee），其中米倫偏好降息兩碼，施密德和古斯比則支持利率按兵不動。

Fed會後利率聲明端出聯邦公開市場委員會（FOMC）一年前會議使用的措詞，表示「在評估進一步調整聯邦資金利率目標區間的幅度與時機時，委員會將仔細評估新數據、持續變化的展望與風險平衡」。FOMC 2024年12月使用這段文字後利率持續維持不變，直到今年9月才又再次降息。

Fed在聲明中指出，現有指標顯示經濟活動持續以溫和速度擴張，但就業成長今年已減速，失業率截至9月小幅上升。物價方面，美國通膨率今年初以來上揚，仍維持在較高水準。

讓外界感到意外的是，Fed宣布本月12日起將以每月400億美元速度買進國庫券以充實金融體系準備金，代表Fed準備再次擴張資產負債表規模，但Fed計劃在明年某個時間點開始逐步放慢買進速度。

Fed 美國 FOMC

延伸閱讀

聯準會降息1碼 利率連3降

Fed決策／點狀圖透露明後兩年仍只各降息1碼 GDP展望全面上修

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

Fed主席淪為「跛鴨」？ 未必…鮑爾卸任前可能壞了川普大事

相關新聞

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

美國聯準會（Fed）在美東時間10日下午2時（台北時間11日凌晨3時）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三...

Fed下任主席熱門人選「放鴿」 哈塞特：降息 還有充足空間

聯準會（Fed）下任主席遴選進入最後階段，美國總統川普傳出本周開始面試候選人，白宮經濟顧問哈塞特與其他三人一起角逐鮑爾預...

華為技術逼近 讓美放行H200…白宮挨批自找麻煩

彭博資訊九日引述知情人士獨家報導，美國總統川普同意讓輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，是因為輝達在中國的頭號競爭對...

亞銀調升預測 今年亞太經濟成長率5.1%

亞洲開發銀行10日發布「2025年亞洲發展展望（12月版）」報告預計，亞太發展中經濟體2025年經濟增速為5.1%，20...

Fed決策／9比3通過「鷹派降息」 印鈔機再開每月將購債400億美元

美國聯準會（Fed）10日以9比3的票數通過降息1碼，是2019年9月以來首次有多達三名官員投下反對票，暗示未來進一步降息道路將更加崎嶇。

川普一點頭馬上有動作 阿里、字節跳動洽購 H200

美國總統川普決定允許輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國大陸後，傳出阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購買該款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。