聯準會利率連3降 鮑爾：可觀望是否進一步降息
美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布降息1碼，為今年以來連續第3次降息。主席鮑爾在記者會上表示，聯準會「處於有利的情況」，可以觀望是否進一步降息。
法新社報導，鮑爾（Jerome Powell）指出：「我們處於有利的情況，可根據最新數據、前景變化及風險平衡，評估額外利率調整的幅度與時機。」
鮑爾還提及，聯準會決定降息並非易事，需在通膨風險與就業市場疲弱間取得平衡。他表示：「這是一個艱難抉擇。我們必須做出決定。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言