撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

聯準會利率連3降 鮑爾：可觀望是否進一步降息

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布降息1碼，為今年以來連續第3次降息。主席鮑爾在記者會上表示，聯準會「處於有利的情況」，可以觀望是否進一步降息。

法新社報導，鮑爾（Jerome Powell）指出：「我們處於有利的情況，可根據最新數據、前景變化及風險平衡，評估額外利率調整的幅度與時機。」

鮑爾還提及，聯準會決定降息並非易事，需在通膨風險與就業市場疲弱間取得平衡。他表示：「這是一個艱難抉擇。我們必須做出決定。」

美國聯準會（Fed）在美東時間10日下午2時（台北時間11日凌晨3時）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三...

聯準會（Fed）下任主席遴選進入最後階段，美國總統川普傳出本周開始面試候選人，白宮經濟顧問哈塞特與其他三人一起角逐鮑爾預...

彭博資訊九日引述知情人士獨家報導，美國總統川普同意讓輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，是因為輝達在中國的頭號競爭對...

亞洲開發銀行10日發布「2025年亞洲發展展望（12月版）」報告預計，亞太發展中經濟體2025年經濟增速為5.1%，20...

美國聯準會（Fed）10日以9比3的票數通過降息1碼，是2019年9月以來首次有多達三名官員投下反對票，暗示未來進一步降息道路將更加崎嶇。

美國總統川普決定允許輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國大陸後，傳出阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購買該款...

