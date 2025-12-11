Fed決策／點狀圖透露明後兩年仍只各降息1碼 GDP展望全面上修

美國聯準會（Fed）10日宣布降息1碼，並公布最新經濟與利率預測。利率預測點狀圖顯示，從19名決策官員利率預估中位數來看，2026年年底聯邦資金利率目標區間中值將落在3.375%，比這次降息後的3.625%低0.25個基點，代表Fed明年將再降息1碼，與9月預估相同。

不過，從預估分布來看，官員意見明顯分歧。19名官員中有三人預估明年底利率區間中值為3.875%，四人預估3.625%，意味有七人認為Fed明年應維持利率不變甚至升息1碼。另外，一名官員預期明年底利率區間中值為2.125%，遠低於其他官員預估，比目前的3.625%低150個基點，代表這名官員預期Fed明年將降息6碼。

2027年年底利率區間中值預估將落在3.125%，暗示2027年將降息1碼，與9月預測相同。2028年年底利率區間中值預料也將落在3.125%，意味2028年不會降息，也和9月預估一樣，長期利率預估值仍是3%。

經濟預測方面，Fed全面上修2025至2028年經濟成長率預估，今年實質國內生產毛額（GDP）成長率預測從1.6%上修至1.7%，明年預估值從1.8%上修至2.3%。2027和2028年GDP成長率分別估為2%及1.9%，也高於9月預估的1.9%與1.8%。

通膨部分，2025年核心PCE通膨預估值為3%，比9月預估小幅下滑0.1個百分點，2026年預估值從2.6%下修至2.5%，2027年預估值維持在2.1%，2028年預估值也仍是2%。

美國今年失業率預估值維持在4.5%，2026年預估值也仍是4.4%，2027年預估小幅下修0.1個百分點至4.2%，2028年失業率估為4.2%，也與9月持平。