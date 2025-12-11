歐盟商會：歐洲企業加快推動供應鏈多元化 降低對中國依賴

中央社／ 北京10日綜合外電報導

中國歐盟商會今天表示，歐洲企業正加速推動供應鏈多元化，降低對中國供應鏈的依賴。北京當局推行自給自足和出口管制，加劇全球貿易不確定性。

路透社報導，中國11月貿易順差首度突破1兆美元，對歐洲、澳洲及東南亞出口激增，此前美國課徵關稅，激化因貿易失衡而發生的外交緊張。中國11月對美國出口量年減29%，對歐盟出口則年增14.8%。

中國歐盟商會（European Union Chamber ofCommerce in China）發表報告指出，歐盟與中國的貨櫃貿易失衡已從2019年的1比2.7，擴大到目前的1比4。中國長期通縮以及人民幣對歐元貶值，加劇歐盟的貿易困境。

此外，這份報告還提及，北京對稀土和關鍵材料實施廣泛出口管制，已「使歐洲企業陷入危機狀態」，部分企業甚至傳出停產，損失達數百萬歐元。

這份報告指稱，因此過去兩年期間，超過70%的在中國歐洲企業重新檢視供應鏈策略，其中逾1/4企業選擇擴大在中國生產，另有10%的企業正在中國以外地區建立替代供應鏈。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將於下月提出強化歐盟產業的提案，要求優先採購本地製造商品，以降低對中國進口的依賴。

