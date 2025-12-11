聽新聞
0:00 / 0:00
撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期
美國聯準會（Fed）在美東時間10日下午2時（台北時間11日凌晨3時）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三次降息，聯邦資金利率目標區間降到3.5%至3.75%。
基於美國就業市場持續降溫，市場原本就普遍預期Fed這次將再降息1碼。上周出爐的數據顯示，美國企業11月宣布裁員7萬1,321人，比去年同期增加24%，是2022年以來同月最高紀錄，增聘人力意願也持續低落。包括今年在內，美國企業11月計劃裁員人數高於7萬人的情況，2008年以來只發生三次。
Fed主席鮑爾訂美東時間10日下午2時30分（台北時間11日凌晨3時30分）舉行記者會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言