撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國聯準會Fed）在美東時間10日下午2時（台北時間11日凌晨3時）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三次降息，聯邦資金利率目標區間降到3.5%至3.75%。

基於美國就業市場持續降溫，市場原本就普遍預期Fed這次將再降息1碼。上周出爐的數據顯示，美國企業11月宣布裁員7萬1,321人，比去年同期增加24%，是2022年以來同月最高紀錄，增聘人力意願也持續低落。包括今年在內，美國企業11月計劃裁員人數高於7萬人的情況，2008年以來只發生三次。

Fed主席鮑爾訂美東時間10日下午2時30分（台北時間11日凌晨3時30分）舉行記者會。

