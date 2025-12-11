路透：川普放行後 字節跳動與阿里巴巴積極洽購輝達H200晶片

中央社／ 北京10日綜合外電報導

路透社引述4名知情人士報導，在美國總統川普稱他將允許輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片出口至中國後，字節跳動與阿里巴巴已向輝達詢問這款晶片的購買事宜。

其中兩名知情人士透露，如果北京當局開綠燈，字節跳動與阿里巴巴渴望大量訂購輝達H200晶片。不過，一名知情人士指稱，這些企業對供應情況仍有疑慮，正尋求輝達的說明。

根據路透社，在川普決定允許在台灣生產的輝達H200出口至中國之前，可以合法出口到中國的最先進AI晶片是H20。H200的性能幾乎是H20的6倍。

據報導，近幾個月來，北京當局禁止政府資助的數據中心以及中國科技公司購買輝達AI晶片，導致輝達在中國市占率大幅下跌。

美國科技新聞網站The Information今天報導，中國監管機構已召集阿里巴巴、字節跳動與騰訊等企業代表，要求他們評估對H200晶片的需求。

The Information引述消息人士指出，官員們告訴這些企業，他們很快就會得知北京當局的決定。

華為技術逼近 讓美放行H200…白宮挨批自找麻煩

彭博資訊九日引述知情人士獨家報導，美國總統川普同意讓輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，是因為輝達在中國的頭號競爭對...

美股早盤／Fed利率決議在即 三大指數狹幅波動

聯準會（Fed）利率決議在即，市場觀望態度轉濃，連續第二天交投清淡，美股三大指數早盤均在平盤附近狹幅波動。

AI資料中心熱！全球最大主權基金選擇不跟 主要擔心「這件事」

挪威規模2兆美元的主權財富基金表示，該基金對投資AI資料中心十分謹慎，只持有一些擁有資料中心的公司股份，但不直接入股投資...

川普放行！輝達H200晶片批准銷陸 傳阿里巴巴、字節跳動有意購買

輝達近日獲美國總統川普放行出口H200人工智慧晶片到大陸，大陸網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買；另一方面，大陸人工...

被禁還是買！Deepseek傳用輝達Blackwell打造新模型 最快農曆年前推出

The Information引述知情人士報導，中國大陸人工智慧（AI）新創Deepseek，正使用數千顆美國禁止輸往大...

全球貧富差距來到極端程度！台灣排名曝光 較過去10年略有改善

最新報告指出，接近六萬名的超級富豪，儘管只占全球人口的0.001%，但這群人所掌控的財富，卻是全球底層半數人口的三倍，凸...

