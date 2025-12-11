華為技術逼近 讓美放行H200…白宮挨批自找麻煩

彭博資訊九日引述知情人士獨家報導，美國總統川普同意讓輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，是因為輝達在中國的頭號競爭對手華為已推出性能相當的ＡＩ系統，進而認定此舉帶來的安全風險較低。不過，此舉也引發不同意見，拜登政府的國安顧問蘇利文就以「瘋了」形容這個決定，表示美國拱手讓出自己的優勢，「中國領導人肯定不敢相信自己的運氣」。

知情人士說，此舉將使美國在ＡＩ晶片較中國維持約十八個月領先優勢，美國買家也將繼續獨享最新產品。白宮官員認定，將H200推向大陸市場會促使當地ＡＩ開發者建立在美國的技術生態系之上，而非轉向華為或其他本土晶片商。

這位人士說，白宮官員聚焦於華為一款採用較新昇騰晶片、名為「CloudMatrix384」的ＡＩ平台，並發現其效能與輝達使用最先進Blackwell架構晶片的類似系統「NVL72」相當。

川普的這項決定為他與顧問之間就是否允許H200晶片出口中國所進行的數周討論畫下句點，並且是在他於華府與輝達執行長黃仁勳私下會晤後的數日做出，而此舉背後的基礎判斷是，華為與輝達的競爭力遠比美國先前所承認的更為接近。

川普政府的決策受到國會山莊內外的重新審視，並遭到質疑。紐約時報分析指出，如果驅動最先進技術的晶片都能出售給美國在科技、軍事與金融領域的主要競爭對手，按照同樣的邏輯，如果讓中方使用美國技術更有利，華府是否應該向中國出售F-35戰鬥機或先進飛彈？

此外，對於美國政府抽取百分之廿五分紅的問題。川普宣稱，這不僅能為輝達股東帶來收益，也能減輕美國納稅人的負擔。但大多數國家安全傳統主義者感到震驚，他們認為，出口管制應根據對美國優勢可能造成的潛在危害來決定，尤其是軍事優勢，為了短期利益而出售這些優勢無異於自找麻煩。

目前在哈佛大學甘迺迪學院任教的蘇利文指出，「這個決定簡直瘋了」。他說，「美國和中國正在爭奪ＡＩ領導地位。中國的主要問題是缺乏足夠的先進算力，川普總統卻透過出售強大的美國晶片來替他們解決問題，這完全說不通」。