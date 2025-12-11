Fed明年利率路徑展望 異見多

聯準會（Fed）在今年最後一場政策會議中將決議降息1碼，但對於明年利率路徑展望，預料將保持謹慎甚至偏鷹派，因決策層在是否繼續降息問題上有嚴重分歧：部分官員認為通膨仍偏高，不宜繼續寬鬆；部分則擔心若不降低借貸成本，經濟和就業可能轉弱。

摩根大通首席美國經濟學家費羅利認為，地區聯準銀總裁的立場似乎日趨鷹派，可能會使2026年利率展望維持9月的情況，對本周降息的支持已有限，未來進一步降息的門檻只會更高。

10月29日的上次政策會時，聯準會決議降息1碼至3.75%-4%，當時已出現罕見的雙向異議，主要是部分地區聯準銀總裁擔憂通膨居高不下，而部分理事則關注就業市場走弱風險。

這次會議結束後，幾天之內美國統計機關將發布因為43天的政府停擺而延遲的大量數據，包括11月就業和通膨報告，這些數據或許有助於解決聯準會內部的核心爭論。而這也是這次即便將利率下調至3.5%-3.75%，官員們也將保持謹慎的原因之一。

投資者目前預計聯準會在2026年底前將再降息2碼，使指標利率降至3%-3.25%。

渣打銀行經濟學家英格蘭德和戴維斯指出，鮑爾明年5月將卸下主席職務，加上Fed內部意見分裂，政策溝通難度加大，鑒於未來幾個月誰將坐上這些位置尚不確定，市場對任何訊息都持懷疑態度是合理的。