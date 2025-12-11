Fed下任主席熱門人選「放鴿」 哈塞特：降息 還有充足空間

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
聯準會（Fed）下任主席遴選進入最後階段，美國總統川普傳出本周開始面試候選人，白宮經濟顧問哈塞特與其他三人一起角逐鮑爾預定明年5月卸下的職位。 歐新社
聯準會（Fed）下任主席遴選進入最後階段，美國總統川普傳出本周開始面試候選人，白宮經濟顧問哈塞特與其他三人一起角逐鮑爾預定明年5月卸下的職位。

聯準會10日（台北11日凌晨3時）公布最新利率決策，應會降息1碼，聯邦資金利率目標區間調低到3.5%至3.75%的三年新低。川普依然呼籲應將美國借貸成本降至1%。

英國金融時報（FT）引述三位高階官員說法指出，川普與財長貝森特預定10日與候選人之一的前Fed理事華許面談，下周至少再排一場。目前哈塞特雖仍可能是最後的勝出者，但不保證川普就會選他。

貝森特據悉已向白宮提交四位候選人名單，確定包括哈塞特、華許，另兩人則是現任Fed理事沃勒、鮑曼及貝萊德高階主管李德這三人中的兩位。

哈塞特傳出在角逐戰領先後，令市場產生不安情緒，擔心他會不顧一切順從川普意志大幅降息。哈塞特顯然看到市場反應，他9日在一場活動強調，如果他出任下屆Fed主席，對降息與否的決定會根據自己判斷，而不是屈從政治壓力。

然而，哈塞特卻同時表示，未來幾個月有「充足空間」降息，這樣的看法正與頻頻催促降息的川普一致。他說：「如果數據建議我們這麼做（指降息），就像現在，我認為有充足空間進行。」被追問這是否代表他認為Fed這次將可降息超過1碼？哈塞特回答：「正確。」

知情人士透露，遴選討論過程中，曾考慮讓哈塞特只擔任短期主席的可能性，且哈塞特已向貝森特提議，自己可以遞補接任鮑爾在Fed理事會中席位，鮑爾的理事任期預定2028年1月到期。然鮑爾尚未決定在主席任期結束後，是否也會辭去理事。

FT指出，川普經常表示，他希望由貝森特出任Fed主席，但貝森特不想接。若哈塞特只擔任較短期主席，那麼貝森特可能得以在川普第二任期後段轉任Fed主席。

