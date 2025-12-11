SK海力士考慮赴美掛牌

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）證實，正考慮赴美國掛牌，以提升公司價值，並趕上美光科技（Micron）等全球同業。

根據SK海力士10日申報文件，該公司「正在評估各種提升企業價值的做法，包含用庫藏股在美國股市掛牌，但目前尚未做出任何最後決定」。消息激勵SK海力士10日在首爾股價收漲3.7%。

韓國經濟日報9日報導，SK海力士已收到多家投資銀行提案，將約2.4%在外流通股票（約1,740萬股），以庫藏股發行美國存託憑證（ADR）。這個掛牌方式可避免對現有股東造成不利影響。

分析師道格拉斯‧金（音譯）表示，發行ADR「可吸引只投資美股的被動型基金、股票指數型基金（ETF）和僅做多的基金」，此外，「透過遵循美國更嚴格的資訊揭露與會計規範，該公司也能有效將治理架構提升至全球標準」。

道格拉斯‧金說，這也有助SK海力士縮小和其他晶片相關股票的估值差距。摩根大通資產管理公司近期指出，相較於美光，SK海力士股價被低估。

彭博資訊指出，SK海力士股價今年來漲幅近240%，但2026年的預期本益比僅7倍，美光為12倍以上，台積電則為20倍。此舉正值李在明政府更廣泛地推動提升企業價值。