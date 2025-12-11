甲骨文違約風險 16年高點

被視為人工智慧（AI）題材領先指標的甲骨文（Oracle）公司近來情勢急轉直下，不只股價過去三個月大跌逾三成，為該公司債券買保險的信用違約交換（CDS）利差也持續快速擴大，攀上16年高點，令外界對大型科技公司以債務為燃料的AI支出熱潮更加憂心。

隨著資本支出高昂和一些協議形成循環引發許多質疑，甲骨文股價已從9月10日寫下的歷史高點大跌33%。FactSet數據顯示，這家商業軟體和資料庫大廠的股票空單餘額，已從5月底1,570萬股增至目前的2,440萬股。

另據彭博資訊數據，甲骨文5年期CDS利差12月5日收在128個基點，是2009年3月金融危機高峰期以來最高水準。摩根士丹利分析師泰勒（Lindsay Tyler）預測，基於甲骨文未來融資計畫及能否仰賴OpenAI兌現承諾營收，仍充滿不確定性，該公司5年期CDS利差短期可能觸及150個基點。

分析師表示，甲骨文試探這波債務驅動支出熱潮極限的方式，比其他大型科技公司都來得激進，宛如AI礦坑的金絲雀，是評估AI投資熱潮是否健康指標。天利投資固定收益研究分析師利德爾（Nathan Liddle）指出，甲骨文現金流遠比同業薄弱，債務水準較高，信用評等則較低。標普全球評級給予甲骨文BBB評等，Alphabet和Meta都是AA。