甲骨文違約風險 16年高點

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

被視為人工智慧（AI）題材領先指標的甲骨文（Oracle）公司近來情勢急轉直下，不只股價過去三個月大跌逾三成，為該公司債券買保險的信用違約交換（CDS）利差也持續快速擴大，攀上16年高點，令外界對大型科技公司以債務為燃料的AI支出熱潮更加憂心。

隨著資本支出高昂和一些協議形成循環引發許多質疑，甲骨文股價已從9月10日寫下的歷史高點大跌33%。FactSet數據顯示，這家商業軟體和資料庫大廠的股票空單餘額，已從5月底1,570萬股增至目前的2,440萬股。

另據彭博資訊數據，甲骨文5年期CDS利差12月5日收在128個基點，是2009年3月金融危機高峰期以來最高水準。摩根士丹利分析師泰勒（Lindsay Tyler）預測，基於甲骨文未來融資計畫及能否仰賴OpenAI兌現承諾營收，仍充滿不確定性，該公司5年期CDS利差短期可能觸及150個基點。

分析師表示，甲骨文試探這波債務驅動支出熱潮極限的方式，比其他大型科技公司都來得激進，宛如AI礦坑的金絲雀，是評估AI投資熱潮是否健康指標。天利投資固定收益研究分析師利德爾（Nathan Liddle）指出，甲骨文現金流遠比同業薄弱，債務水準較高，信用評等則較低。標普全球評級給予甲骨文BBB評等，Alphabet和Meta都是AA。

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

美國聯準會（Fed）在美東時間10日下午2時（台北時間11日凌晨3時）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三...

Fed下任主席熱門人選「放鴿」 哈塞特：降息 還有充足空間

聯準會（Fed）下任主席遴選進入最後階段，美國總統川普傳出本周開始面試候選人，白宮經濟顧問哈塞特與其他三人一起角逐鮑爾預...

華為技術逼近 讓美放行H200…白宮挨批自找麻煩

彭博資訊九日引述知情人士獨家報導，美國總統川普同意讓輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，是因為輝達在中國的頭號競爭對...

亞銀調升預測 今年亞太經濟成長率5.1%

亞洲開發銀行10日發布「2025年亞洲發展展望（12月版）」報告預計，亞太發展中經濟體2025年經濟增速為5.1%，20...

Fed決策／9比3通過「鷹派降息」 印鈔機再開每月將購債400億美元

美國聯準會（Fed）10日以9比3的票數通過降息1碼，是2019年9月以來首次有多達三名官員投下反對票，暗示未來進一步降息道路將更加崎嶇。

川普一點頭馬上有動作 阿里、字節跳動洽購 H200

美國總統川普決定允許輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國大陸後，傳出阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購買該款...

