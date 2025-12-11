川普一點頭馬上有動作 阿里、字節跳動洽購 H200

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬易起宇／綜合外電
阿里巴巴和字節跳動等陸企非常希望能大量採購輝達的H200，但大陸當局至今仍未鬆口是否放行。（路透）

美國總統川普決定允許輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國大陸後，傳出阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購買該款晶片事宜，而且希望能大量採購，以強化其AI產品。

路透報導，知情人士說，如果中國政府也放行讓當地企業採購H200，這些陸企都非常希望能下大單購買。不過，他們仍擔心供應問題，正尋求輝達釐清一些情況。

消息人士告訴路透，大陸企業非常希望拿到H200，畢竟它訓練AI模型的能力是國內同類產品無法比擬。

根據路透對100多份招標書和學術論文的審查，中國的頂尖大學、資料中心公司和隸屬於中國軍方的實體，也試圖透過各種管道，採購H200。

科技媒體The Information則報導稱，北京繼9日致函要求科技公司回答，開發AI模型需要多少H200晶片後，10日又召集阿里巴巴、字節跳動和騰訊等公司的代表，舉行緊急會議，要求他們評估對H200的需求。消息人士表示，官員告訴這些公司，北京將盡快通知他們最後的決定。

另兩位熟悉輝達供應鏈的人士則說，H200目前產量非常有限，因為輝達把重心放在最先進的Blackwell和即將推出的Rubin產品線。

在此同時，科技分析師穆黑德（Patrick Moorhead）提醒，川普批准H200銷往中國大陸其實尚未「塵埃落定」，除非輝達真正開始出貨並拿到貨款。

除了北京當局是否會允許該國企業採購輝達先進晶片，川普政府是否會頒布由相關規定編纂而成的法規，也是一大問題。

The Information另引述知情人士報導，中國AI新創Deepseek，正使用數千顆美國禁止輸往大陸的輝達Blackwell晶片，打造下一款大型模型，主要是透過一套複雜的走私流程，取得這些先進晶片，部分員工希望能在明年2月的農曆春節前推出下一代模型。

報導指出，Deepseek今年1月憑藉其R1深度推理模型一舉成名後，至今都只對現有模型進行小幅升級，尚未推出過全新模型。

