快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

5,340億美元…南韓喊晶片大投資 打造全球最大半導體聚落

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓政府公布一項規模5,340億美元的晶片投資計畫，目標到2047年新增十座晶圓廠，在維持記憶體晶片優勢的同時，把競爭力較弱的IC設計產業規模壯大十倍。 （路透）
南韓政府公布一項規模5,340億美元的晶片投資計畫，目標到2047年新增十座晶圓廠，在維持記憶體晶片優勢的同時，把競爭力較弱的IC設計產業規模壯大十倍。 （路透）

南韓政府10日公布一項規模700兆韓元（5,340億美元）的晶片投資計畫，目標是到2047年時，打造全球最大半導體聚落，在維持記憶體晶片優勢的同時，把競爭力較弱的IC設計產業規模壯大十倍。

南韓總統李在明10日主持一場會議，出席者包括三星電子、SK海力士等晶片製造商的的主管，以及決策官員與專家，大家共同制定計畫。

在當局設立的目標下，到2047年時，南韓將新增十座晶圓廠，若加上研發設施，南韓的晶圓廠總數將從目前的21座，攀抵37座。月產能為790萬片八吋晶圓。

產業通商資源部表示，為了使南韓的IC設計業者具備全球競爭力，將建立由需求企業主導、晶圓代工緊密支援的協作生態。南韓將結合公私部門的資金，建設一座40奈米的12吋晶圓廠，協助IC設計業者研發與測試傳統製程的晶片。這將解決過往國內IC設計業者使用本土晶圓廠比率偏低的問題。

當局也尋求在國內生產國防相關領域的半導體，以緩解相關供應99%仰賴進口的疑慮。

此外，南韓政府考慮在相關法規中，納入國安基礎設施應優先採購國產半導體的條款。聲明也提到，將設立由總統李在明指揮的半導體特別委員會，作為全國晶片政策的統籌機構。

這份宏大的藍圖還概述了全新的研發投資計畫，其中大部分將挹注AI晶片。對於南韓這個迄今主要專注於記憶體領域的國家來說，AI晶片仍是一個尚未充分開發的領域。研發經費的分配會是，1.27兆韓元將用於AI晶片，2,159億韓元用於開發下一代記憶體晶片，6,200億韓元將用於化合物半導體和晶片封裝。

李在明強調，國內晶片產業需要降低整個供應鏈對進口的依賴，而此一目標可以透過區域均衡發展來實現。在該計畫下，光州將打造半導體封裝重鎮。釜山將發展成為功率半導體的新中心，而慶尚北道龜尾市將聚焦製造晶片元件。這三座城市將形成產業廊帶。

南韓也將擴大培育半導體人才，增設半導體專業研究所與半導體學院。當局也計劃把半導體產業由首都圈擴展至全國，未來的高科技園區僅會設在首都圈以外的南部區域，距離首都首爾愈遠，將提供更多的財政與基礎建設支援。

李在明說：「政府將有系統地打造更完善的環境，鼓勵企業擴大在再生能源資源豐富的南部地區投資，並在當地建構新的產業生態系統。」

半導體 南韓 設計

延伸閱讀

南韓鐵路公社勞資談判破裂 工會12月11日起無限期罷工

大規模個資外洩！南韓酷澎代表正式請辭 美國母公司推新人選

韓政界收受統一教賄絡 李在明：無論朝野嚴正調查

南韓：北韓朝西部海域發射多枚火箭炮 料為例行訓練

相關新聞

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

美國聯準會（Fed）在美東時間10日下午2時（台北時間11日凌晨3時）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三...

Fed下任主席熱門人選「放鴿」 哈塞特：降息 還有充足空間

聯準會（Fed）下任主席遴選進入最後階段，美國總統川普傳出本周開始面試候選人，白宮經濟顧問哈塞特與其他三人一起角逐鮑爾預...

華為技術逼近 讓美放行H200…白宮挨批自找麻煩

彭博資訊九日引述知情人士獨家報導，美國總統川普同意讓輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，是因為輝達在中國的頭號競爭對...

亞銀調升預測 今年亞太經濟成長率5.1%

亞洲開發銀行10日發布「2025年亞洲發展展望（12月版）」報告預計，亞太發展中經濟體2025年經濟增速為5.1%，20...

Fed決策／9比3通過「鷹派降息」 印鈔機再開每月將購債400億美元

美國聯準會（Fed）10日以9比3的票數通過降息1碼，是2019年9月以來首次有多達三名官員投下反對票，暗示未來進一步降息道路將更加崎嶇。

川普一點頭馬上有動作 阿里、字節跳動洽購 H200

美國總統川普決定允許輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國大陸後，傳出阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購買該款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。