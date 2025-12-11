日利率飆漲 推升償債成本

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本長期利率正快速逼近將近20年來未曾見過的2%水準，各界推測日本政府的債務成本恐將在未來幾年翻倍。

日本長期利率的指標、也就是新發行的10年期日本公債殖利率，8日一度達到1.97%，主因是市場假設短期利率會受到日本銀行（央行）的政策利率引導而上升，因此長期利率也將跟著上升。若長期利率達到2%，那將會是2006年5月來首見。

日本政府已發行超過1,100兆日圓（7.03兆美元）的公債，在償還利息上勢必逃不過利率飆升的衝擊。

日銀總裁植田和男9日提到，近期利率上升的速度「有些快速」，並表示如果長期利率大幅上升，日銀計劃加大購債。

財務省已試算，假設長期殖利率從今年度的2%升至2028年度的2.5%，政府償還的利息將從去年度的7.9兆日圓，倍增至2028年度的16.1兆日圓。

儘管之後殖利率維持不變，償還利息仍將繼續升高，2034年度將達到25兆日圓。

如果殖利率比政府的假設多1個百分點，償債成本則將達到34兆日圓，相當於日本近年的社會保險成本。

當然，就算償債成本升高，只要日本經濟持續成長、稅收也持續增加，日本財政仍能維持下去。但經濟成長能否繼續超越殖利率上升的幅度，則有待觀察。

日本經濟 利息 財務

