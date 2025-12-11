印尼、美國貿易協議 出現裂痕 美方對不守承諾感到挫折

印尼與美國雖已達成貿易協議，但近日傳出正陷入破裂危機。外媒報導，美方官員認為雅加達當局違背協議，且日益感到挫折。不過印尼官員表示，與美國的關稅談判仍在進行。美國貿易代表葛里爾本周將與印尼高層官員會談，盼能挽救協議。

葛里爾本周打算和印尼經濟統籌部長艾朗嘉商談，以拯救兩國7月已議定的協議，當時美國把印尼進口商品關稅從32%降至19%，換取印尼的一系列讓步。

知情人士透露，葛里爾如今認為，印尼「反悔」先前所作出的多項承諾。印尼官員告知美國貿易代表署（USTR），雅加達無法同意協議中部分具約束力的承諾。知情人士指出，印尼希望重新設計協議架構，但這種做法在川普政府看來，將比美國近期與馬來西亞、柬埔寨達成的協議更為不利。

一位知情人士透露：「印尼不只像其他貿易夥伴那樣故意拖延協議的執行，印尼直接表示無法履行已同意的內容，並希望重新談判，將最初的承諾改為不具約束力。」並補充指出：「這非常麻煩，沒有得到美國方面的歡迎，印尼可能面臨失去這項協議的風險。」

然而，印尼經濟統籌部官員告訴路透，兩國關稅談判仍在進行，磋商中沒有出現特殊問題。該部發言人說，談判過程的狀況正常，並說期盼盡快締結互惠協議。

據7月公布協議，印尼宣布擬採購約190億美元的美國產品，包含50架波音飛機，並要取消美國進口商品關稅。

印尼還同意撤銷部分商品的要求，如國產化比率等，這些規定阻礙美國商品銷售。美國總統川普當時說，他會直接與印尼總統普拉伯沃接洽，來敲定最終協議。

相關人士說，由於川普已調降關稅，如今雅加達官員不急於談妥協議、或迅速行動落實承諾，蓄意延後讓步。

葛里爾9日在國會聽證會上表示，他預料未來幾周會簽署更多協議，全球貿易夥伴正在等候美國最高法院的裁定，了解川普開徵關稅使用的緊急授權是否合法。

USTR認為，普拉伯沃與艾朗嘉在7月同意協議後，才將細節告知其他高層官員。知情人士指出，USTR認為普拉伯沃本可強力推動協議，但因國內政治因素而有所保留。