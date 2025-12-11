印尼、美國貿易協議 出現裂痕 美方對不守承諾感到挫折

經濟日報／ 編譯陳苓周辰陽／綜合外電
印尼總統普拉伯沃（左）10月13日出席在埃及舉行的加薩走廊問題峰會上，與美國總統川普合影。（路透）
印尼總統普拉伯沃（左）10月13日出席在埃及舉行的加薩走廊問題峰會上，與美國總統川普合影。（路透）

印尼美國雖已達成貿易協議，但近日傳出正陷入破裂危機。外媒報導，美方官員認為雅加達當局違背協議，且日益感到挫折。不過印尼官員表示，與美國的關稅談判仍在進行。美國貿易代表葛里爾本周將與印尼高層官員會談，盼能挽救協議。

葛里爾本周打算和印尼經濟統籌部長艾朗嘉商談，以拯救兩國7月已議定的協議，當時美國把印尼進口商品關稅從32%降至19%，換取印尼的一系列讓步。

知情人士透露，葛里爾如今認為，印尼「反悔」先前所作出的多項承諾。印尼官員告知美國貿易代表署（USTR），雅加達無法同意協議中部分具約束力的承諾。知情人士指出，印尼希望重新設計協議架構，但這種做法在川普政府看來，將比美國近期與馬來西亞、柬埔寨達成的協議更為不利。

一位知情人士透露：「印尼不只像其他貿易夥伴那樣故意拖延協議的執行，印尼直接表示無法履行已同意的內容，並希望重新談判，將最初的承諾改為不具約束力。」並補充指出：「這非常麻煩，沒有得到美國方面的歡迎，印尼可能面臨失去這項協議的風險。」

然而，印尼經濟統籌部官員告訴路透，兩國關稅談判仍在進行，磋商中沒有出現特殊問題。該部發言人說，談判過程的狀況正常，並說期盼盡快締結互惠協議。

據7月公布協議，印尼宣布擬採購約190億美元的美國產品，包含50架波音飛機，並要取消美國進口商品關稅。

印尼還同意撤銷部分商品的要求，如國產化比率等，這些規定阻礙美國商品銷售。美國總統川普當時說，他會直接與印尼總統普拉伯沃接洽，來敲定最終協議。

相關人士說，由於川普已調降關稅，如今雅加達官員不急於談妥協議、或迅速行動落實承諾，蓄意延後讓步。

葛里爾9日在國會聽證會上表示，他預料未來幾周會簽署更多協議，全球貿易夥伴正在等候美國最高法院的裁定，了解川普開徵關稅使用的緊急授權是否合法。

USTR認為，普拉伯沃與艾朗嘉在7月同意協議後，才將細節告知其他高層官員。知情人士指出，USTR認為普拉伯沃本可強力推動協議，但因國內政治因素而有所保留。

印尼 美國 川普

延伸閱讀

反悔了？FT：印尼告知美國無法同意貿易協議部分承諾 希望重新談判

輝達該賣陸先進晶片？美貿易代表這樣回 財長自爆利益迴避賣黃豆農場

美中貿易休戰掀反彈！美工會不爽川普這領域放過中國一馬

影／超熱情外交再上演！高市APEC搭訕各國元首 「滑椅子」一幕掀話題

相關新聞

Fed下任主席熱門人選「放鴿」 哈塞特：降息 還有充足空間

聯準會（Fed）下任主席遴選進入最後階段，美國總統川普傳出本周開始面試候選人，白宮經濟顧問哈塞特與其他三人一起角逐鮑爾預...

華為技術逼近 讓美放行H200…白宮挨批自找麻煩

彭博資訊九日引述知情人士獨家報導，美國總統川普同意讓輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，是因為輝達在中國的頭號競爭對...

亞銀調升預測 今年亞太經濟成長率5.1%

亞洲開發銀行10日發布「2025年亞洲發展展望（12月版）」報告預計，亞太發展中經濟體2025年經濟增速為5.1%，20...

川普一點頭馬上有動作 阿里、字節跳動洽購 H200

美國總統川普決定允許輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國大陸後，傳出阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購買該款...

SK海力士考慮赴美掛牌

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）證實，正考慮赴美國掛牌，以提升公司價值，並趕上美光科技（Micron）等全球...

Fed 明年利率路徑展望 異見多

聯準會（Fed）在今年最後一場政策會議中將決議降息1碼，但對於明年利率路徑展望，預料將保持謹慎甚至偏鷹派，因決策層在是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。