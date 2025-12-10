美股早盤／Fed利率決議在即 三大指數狹幅波動

聯準會（Fed）利率決議在即，市場觀望態度轉濃，連續第二天交投清淡，美股三大指數早盤均在平盤附近狹幅波動。

道瓊工業指數跌74點或0.2％，標普500指數跌0.2%，那斯達克綜合指數跌0.4%，費城半導體指數跌0.3%，台積電ADR跌0.1%。

其他個股方面，遊戲驛站（GameStop）早盤跌4.8%，能源設備製造商GE Vernova揚升15%。前一天挫近5%的摩根大通，10日早盤股價回穩。Meta跌0.7%；據悉該公司新模型、內部代號為Avocado，明年發表時可能是「閉源」模型，扭轉先前開源的策略。

Fed將在美東時間10日下午2時（台灣時間11日凌晨3時）公布利率決議，外界普遍預期聯邦公開市場委員會（FOMC）將降息1碼，把聯邦資金利率目標下調至3.5%-3.75%，利率連三降。

如今投資人關注的焦點可能在於Fed的政策指引是偏鴿派還是鷹派。彭博經濟研究分析師預測，整體基調可能偏向鴿派，而且預計Fed可能宣布從明年起啟動購債計畫。彭博粗略估計，Fed明年每個月將須購買約100-150億美元的公債，因為多個跡象顯示銀行準備金水位開始由「充裕」轉向「充足」，甚至可能到了「稀缺」的程度。

在點狀圖更新後，即便顯示決策官員預計明年僅有一次1碼的降息，彭博分析師仍認為Fed明年降幅度將達100個基點（4碼），考量到非農就業成長疲軟，而且目前幾無跡象顯示2026年上半年通膨會復熾。

本周接下來的市場動向可能會由AI重量級參與者的財報主導，包含將在10日盤後發布財報的甲骨文、11日盤後公布財報的博通。