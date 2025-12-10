快訊

「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／Fed利率決議在即 三大指數狹幅波動

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
聯準會（Fed）利率決議在即，市場觀望態度轉濃。路透
聯準會（Fed）利率決議在即，市場觀望態度轉濃。路透

聯準會（Fed）利率決議在即，市場觀望態度轉濃，連續第二天交投清淡，美股三大指數早盤均在平盤附近狹幅波動。

道瓊工業指數跌74點或0.2％，標普500指數跌0.2%，那斯達克綜合指數跌0.4%，費城半導體指數跌0.3%，台積電ADR跌0.1%。

其他個股方面，遊戲驛站（GameStop）早盤跌4.8%，能源設備製造商GE Vernova揚升15%。前一天挫近5%的摩根大通，10日早盤股價回穩。Meta跌0.7%；據悉該公司新模型、內部代號為Avocado，明年發表時可能是「閉源」模型，扭轉先前開源的策略。

Fed將在美東時間10日下午2時（台灣時間11日凌晨3時）公布利率決議，外界普遍預期聯邦公開市場委員會（FOMC）將降息1碼，把聯邦資金利率目標下調至3.5%-3.75%，利率連三降。

如今投資人關注的焦點可能在於Fed的政策指引是偏鴿派還是鷹派。彭博經濟研究分析師預測，整體基調可能偏向鴿派，而且預計Fed可能宣布從明年起啟動購債計畫。彭博粗略估計，Fed明年每個月將須購買約100-150億美元的公債，因為多個跡象顯示銀行準備金水位開始由「充裕」轉向「充足」，甚至可能到了「稀缺」的程度。

在點狀圖更新後，即便顯示決策官員預計明年僅有一次1碼的降息，彭博分析師仍認為Fed明年降幅度將達100個基點（4碼），考量到非農就業成長疲軟，而且目前幾無跡象顯示2026年上半年通膨會復熾。

本周接下來的市場動向可能會由AI重量級參與者的財報主導，包含將在10日盤後發布財報的甲骨文、11日盤後公布財報的博通。

Fed 指數 分析師

延伸閱讀

川普放行！輝達H200晶片批准銷陸 傳阿里巴巴、字節跳動有意購買

被禁還是買！Deepseek傳用輝達Blackwell打造新模型 最快農曆年前推出

FOMC決議、甲骨文財報公布前 台指期夜盤先壓回

市場靜待聯準會決策 新台幣小幅收升、31.2元續盤整

相關新聞

美股早盤／Fed利率決議在即 三大指數狹幅波動

聯準會（Fed）利率決議在即，市場觀望態度轉濃，連續第二天交投清淡，美股三大指數早盤均在平盤附近狹幅波動。

全球貧富差距來到極端程度！台灣排名曝光 較過去10年略有改善

最新報告指出，接近六萬名的超級富豪，儘管只占全球人口的0.001%，但這群人所掌控的財富，卻是全球底層半數人口的三倍，凸...

被禁還是買！Deepseek傳用輝達Blackwell打造新模型 最快農曆年前推出

The Information引述知情人士報導，中國大陸人工智慧（AI）新創Deepseek，正使用數千顆美國禁止輸往大...

路透：H200解禁後 阿里巴巴、抖音母公司有意大量訂購

路透報導，知情人士透露，美國放行輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片後，阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購...

AI資料中心熱！全球最大主權基金選擇不跟 主要擔心「這件事」

挪威規模2兆美元的主權財富基金表示，該基金對投資AI資料中心十分謹慎，只持有一些擁有資料中心的公司股份，但不直接入股投資...

川普放行！輝達H200晶片批准銷陸 傳阿里巴巴、字節跳動有意購買

輝達近日獲美國總統川普放行出口H200人工智慧晶片到大陸，大陸網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買；另一方面，大陸人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。