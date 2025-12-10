AI資料中心熱！全球最大主權基金選擇不跟 主要擔心「這件事」

挪威規模2兆美元的主權財富基金表示，該基金對投資AI資料中心十分謹慎，只持有一些擁有資料中心的公司股份，但不直接入股投資，原因是對該產業的波動性有所擔心。

經營這家全球最大主權財富基金的挪威銀行投資管理公司（NBIM）新任房地產投資主管奈普（Alexander Knapp）向路透表示：「我們對投資那個領域沒有任何主動計畫。」

他被問到AI資料中心的問題時表示：「我們正嘗試在做法上經過深思熟慮。因此，對於高波動性的領域，我們會非常小心」， 「我們正嘗試讓投資是會提升整體基金報酬、並且不會背負過多風險。」

隨著科技大廠為了支持人工智慧（AI）發展而打造基礎建設，瑞銀預期將會引發非常旺盛的資料中心建造需求，尤其是在美國。但同時也有許多投資人擔心，這波成長是否可能速度太快、無法可長可久，甚至可能戛然而止。

NBIM在11月3日致函給挪威財政部表示，該基金的投資房地產績效已遜於其股票和債券投資，「對房地產管理的結果並不滿意，正在改變策略」。基金數據顯示，NBIM今年上半年的房地產投報率為1.8%，股票和債券則分別是6.7%和3.3%。

該基金的目標是建立更廣泛的投資組合，用更多機會和可能性去做到多元化。