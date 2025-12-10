快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

川普放行！輝達H200晶片批准銷陸 傳阿里巴巴、字節跳動有意購買

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
輝達近日獲美國總統川普放行出口H200人工智慧晶片到大陸，大陸網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買。路透
輝達近日獲美國總統川普放行出口H200人工智慧晶片到大陸，大陸網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買。路透

輝達近日獲美國總統川普放行出口H200人工智慧晶片到大陸，大陸網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買；另一方面，大陸人工智慧新創公司初創公司DeepSeek也傳出依賴美國禁止向大陸出口的輝達晶片，來開發其新一代人工智慧模型。

香港經濟日報引述外電報導，消息指，如果大陸當局方面批准，大陸企業希望大量訂購輝達第二強大的AI晶片。但有知情人士指，這些企業仍然擔心供應問題，並正在向輝達尋求明確的答案。

兩位熟悉輝達供應鏈的人士表示，目前H200的產量非常有限，因輝達一直專注於最先進的Blackwell和即將推出的Rubin系列晶片。

知情人士稱，大陸企業對H200很感興趣，因為其用來訓練AI模型的能力，目前是大陸同類產品無法比擬，而大陸同類產品更適合推理。

此前有市場消息指出，大陸監管機構召集阿里巴巴、字節跳動和騰訊在內的多家公司代表，要求他們評估對H200的需求。大陸官員告訴這些企業很快就會獲告知北京當局的決定。

大陸企業預估，北京當局可能需要審查採購申請，並要求他們提供應用案例，以權衡允許進口H200的成本和利益，同時也希望鼓勵華為和寒武紀等大陸企業生產的AI晶片的銷售。

另一方面，關於DeepSeek依賴美國禁止向大陸出口的輝達晶片、用以開發其新一代人工智能模型一事，美國科技媒體「The Information」引述消息人士報導，輝達的Blackwell晶片通過允許銷售該晶片的國家偷運進入大陸。報導稱，搭載這些晶片的伺服器在抵達大陸前被拆解。

DeepSeek的一位代表未立即回應置評請求。

美國總統川普近日批准輝達向大陸出口其較舊版本的AI加速器H200，但對其更強大的Blackwell晶片仍然實施出口禁令。

美國 陸企 DeepSeek Blackwell 北京 字節跳動 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

被禁還是買！Deepseek傳用輝達Blackwell打造新模型 最快農曆年前推出

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

Nvidia H200晶片准入 中觀察家：不信任、不需要

輝達又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可「定位追蹤」以打擊走私

相關新聞

全球貧富差距來到極端程度！台灣排名曝光 較過去10年略有改善

最新報告指出，接近六萬名的超級富豪，儘管只占全球人口的0.001%，但這群人所掌控的財富，卻是全球底層半數人口的三倍，凸...

被禁還是買！Deepseek傳用輝達Blackwell打造新模型 最快農曆年前推出

The Information引述知情人士報導，中國大陸人工智慧（AI）新創Deepseek，正使用數千顆美國禁止輸往大...

路透：H200解禁後 阿里巴巴、抖音母公司有意大量訂購

路透報導，知情人士透露，美國放行輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片後，阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購...

川普放行！輝達H200晶片批准銷陸 傳阿里巴巴、字節跳動有意購買

輝達近日獲美國總統川普放行出口H200人工智慧晶片到大陸，大陸網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買；另一方面，大陸人工...

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

美國總統川普決定允許輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國大陸後，中國大陸官員據傳已和阿里巴巴、字節跳動與騰訊等業者代...

儘管交機卡關…明年航空業獲利仍料創新高 歐洲超美成獲利冠軍

國際航空運輸協會（IATA）9日表示，儘管供應鏈問題導致交機進度放緩，航空公司無法啟用更多燃油效率更高的飛機來減少成本，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。