亞銀調升預測 今年亞太經濟成長率5.1%

亞洲開發銀行10日發布「2025年亞洲發展展望（12月版）」報告預計，亞太發展中經濟體2025年經濟增速為5.1%，2026年增速為4.6%，較9月的預測值分別上調0.3和0.1個百分點。

中新社報導，報告指出，出口保持韌性、通膨趨緩以及金融環境穩定，共同強化了亞太地區的增長前景。

報告顯示，印度受到減稅政策提振，第三季度消費強勁，亞銀將其2025年經濟增長預期大幅上調0.7個百分點至7.2%，2026年增長預期維持在6.5%不變；得益於公共投資強勁、匯款持續增長及內需穩健，亞銀將高加索和中亞地區2025年經濟增長預期由5.5%上調至5.8%；由於印尼、馬來西亞和新加坡等國第三季度經濟表現強勁，亞銀將東南亞地區今年經濟增長預期上調0.2個百分點至4.5%。

通膨方面，亞行預計亞太發展中經濟體2025年通膨率為1.6%，低於此前預測的1.7%，主要因為印度食品通膨低於預期；2026年通膨預期則維持在2.1%。

亞洲開發銀行首席經濟學家朴之水表示，儘管今年以來全球貿易環境受到前所未有的不確定性影響，但亞太地區穩固的經濟基本面支撐了強勁出口和穩健增長。該地區各國應繼續推動開放貿易與投資，以維持韌性和增長。 亞洲開發銀行是聚焦亞太地區發展的多邊開發銀行，成立於1966年，總部設在菲律賓首都馬尼拉。