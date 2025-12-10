聽新聞
0:00 / 0:00
路透：H200解禁後 阿里巴巴、抖音母公司有意大量訂購
路透報導，知情人士透露，美國放行輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片後，阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購買該款晶片事宜。
其中兩位知情人士說，如果中國政府也放行，這些陸企非常希望能下大單購買。不過，他們仍擔心供應問題，正在尋求輝達澄清一些情況。
The Information稍早則報導稱，中國監管機關已召集阿里巴巴、字節跳動和騰訊等公司的代表，要求他們評估對 H200的需求。消息人士表示，官員告訴這些公司，他們將很快被告知北京方面的決定。
另兩位熟悉輝達供應鏈的人士則說，H200目前產量非常有限，因為輝達把重心放在最先進的Blackwell和即將推出的Rubin產品線。
消息人士告訴路透，大陸企業非常希望拿到H200，畢竟它訓練AI模型的能力是國內同類產品無法比擬。
根據路透對100多份招標書和學術論文的審查，中國的頂尖大學、資料中心公司和隸屬於中國軍方的實體，也試圖透過各種管道，採購H200晶片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言