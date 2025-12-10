快訊

路透：H200解禁後 阿里巴巴、抖音母公司有意大量訂購

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，知情人士透露，美國放行輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片後，阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購買該款晶片事宜。

其中兩位知情人士說，如果中國政府也放行，這些陸企非常希望能下大單購買。不過，他們仍擔心供應問題，正在尋求輝達澄清一些情況。

The Information稍早則報導稱，中國監管機關已召集阿里巴巴、字節跳動和騰訊等公司的代表，要求他們評估對 H200的需求。消息人士表示，官員告訴這些公司，他們將很快被告知北京方面的決定。

另兩位熟悉輝達供應鏈的人士則說，H200目前產量非常有限，因為輝達把重心放在最先進的Blackwell和即將推出的Rubin產品線。

消息人士告訴路透，大陸企業非常希望拿到H200，畢竟它訓練AI模型的能力是國內同類產品無法比擬。

根據路透對100多份招標書和學術論文的審查，中國的頂尖大學、資料中心公司和隸屬於中國軍方的實體，也試圖透過各種管道，採購H200晶片。

路透：H200解禁後 阿里巴巴、抖音母公司有意大量訂購

路透報導，知情人士透露，美國放行輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片後，阿里巴巴和抖音母公司字節跳動已向輝達詢問購...

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

美國總統川普決定允許輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國大陸後，中國大陸官員據傳已和阿里巴巴、字節跳動與騰訊等業者代...

