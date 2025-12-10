Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

美國總統川普決定允許輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國大陸後，中國大陸官員據傳已和阿里巴巴、字節跳動與騰訊等業者代表舉行一連串緊急會議，要求這些公司評估H200需求。

科技媒體The Information引述知情人士說法報導，中國大陸官員繼9日致函要求科技公司回答開發人工智慧（AI）模型需要多少H200晶片後，10日又與這些業者開會討論是否允許採購H200。消息人士透露，中國大陸官員已向科技公司表示，很快就會通知政府決定。

H200隸屬於輝達Hopper系列，這個系列比輝達正在量產的最先進Blackwell晶片落後一代，但H200效能仍遠優於輝達先前銷往中國大陸的H20，目前該國沒有H200替代品。川普8日在社群媒體表示，美國將允許H200銷往中國大陸「獲得認可客戶」，前提是國安持續獲得穩固保障。

中國大陸採取一連串行動，凸顯該國決策官員在扶植AI開發或堅持採用國產晶片以擺脫美國技術之間陷入兩難。知情人士透露，中國大陸設下的底線是允許採購H200不會阻礙該國達成科技自己自足的長期目標，即使允許民間部門採購H200，中國大陸政府仍可能對被視為戰略敏感的特定產業設下限制，例如金融與能源業。

另一方面，科技分析師穆黑德（Patrick Moorhead）也指出，川普批准H200銷往中國大陸尚未「塵埃落定」，除非輝達真正開始出貨並獲得收入。除了中國大陸政府是否會允許該國企業採購輝達先進晶片，川普政府是否會頒布由相關規定編纂而成的法規，也是一大問題。