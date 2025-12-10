快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
中國大陸官員據傳已和科技業者舉行緊急會議，評估是否採購輝達H200晶片。路透
美國總統川普決定允許輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國大陸後，中國大陸官員據傳已和阿里巴巴字節跳動騰訊等業者代表舉行一連串緊急會議，要求這些公司評估H200需求。

科技媒體The Information引述知情人士說法報導，中國大陸官員繼9日致函要求科技公司回答開發人工智慧（AI）模型需要多少H200晶片後，10日又與這些業者開會討論是否允許採購H200。消息人士透露，中國大陸官員已向科技公司表示，很快就會通知政府決定。

H200隸屬於輝達Hopper系列，這個系列比輝達正在量產的最先進Blackwell晶片落後一代，但H200效能仍遠優於輝達先前銷往中國大陸的H20，目前該國沒有H200替代品。川普8日在社群媒體表示，美國將允許H200銷往中國大陸「獲得認可客戶」，前提是國安持續獲得穩固保障。

中國大陸採取一連串行動，凸顯該國決策官員在扶植AI開發或堅持採用國產晶片以擺脫美國技術之間陷入兩難。知情人士透露，中國大陸設下的底線是允許採購H200不會阻礙該國達成科技自己自足的長期目標，即使允許民間部門採購H200，中國大陸政府仍可能對被視為戰略敏感的特定產業設下限制，例如金融與能源業。

另一方面，科技分析師穆黑德（Patrick Moorhead）也指出，川普批准H200銷往中國大陸尚未「塵埃落定」，除非輝達真正開始出貨並獲得收入。除了中國大陸政府是否會允許該國企業採購輝達先進晶片，川普政府是否會頒布由相關規定編纂而成的法規，也是一大問題。

