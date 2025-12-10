沙漠深處打造AI園區 阿聯推動經濟轉型

快訊

中央社／ 阿布達比10日綜合外電報導

在阿布達比的沙漠深處，一處廣袤的人工智慧（AI）園區正逐步成形。這是產油大國阿拉伯聯合大公國迄今在科技領域最大膽的投資，期盼藉此推動國內經濟轉型。

法新社報導，阿聯AI巨頭G42旗下的卡茲納資料中心（Khazna Data Centers）策略長尼勒魯德（JohanNilerud）表示，這個園區將提供涵蓋半徑3200公里、服務規模可及40億人口的儲存與運算能力。

自1960年代以來，石油帶動阿聯經濟成長，從沙漠游牧部落轉型為中東經濟外交重鎮。如今，阿聯冀望在石油需求終將下滑後，AI能填補經濟空白。

G42建造的阿聯AI園區第一階段將由OpenAI營運，並獲得甲骨文（Oracle）、思科（Cisco）、輝達（Nvidia）等美國科技巨頭的支持。

微軟（Microsoft）11月宣布，繼去年注資G42達15億美元後，2029年前將在阿聯投資超過152億美元。

● 核心戰略

阿聯2017年起大手筆投入AI，當年任命全球首位AI部長，成為繼加拿大之後，第2個發布國家AI策略的國家。

隔年，G42在阿聯主權財富基金穆巴達拉（Mubadala）支持下成立。該公司由阿聯總統胞弟塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）擔任董事長，旗下有一系列AI產品，員工超過2萬3000人。

阿聯表示，2024年以來對AI已投入超過1470億美元，包括在法國投資達500億歐元（約580億美元）建立一百萬瓩規模的AI資料中心。

蒙特婁大學（University of Montreal）教授蓋聶（Jean-Francois Gagne）指出：「人工智慧如同石油，是橫跨各產業的關鍵，可能具備槓桿效果，並對不同的（經濟）活動造成影響。」

● 晶片戰局

在AI市占率爭奪戰中，阿聯雖落後於美國與中國兩大領頭羊，但阿聯具備資金與能源等優勢。

憑藉石油、天然氣與全年日照的太陽能，阿聯能快速建設電力站，提供資料中心所需的電力，這在其他地區通常是重大發展瓶頸。

雄厚的財力與高度集中的王室統治，也讓阿聯能毫無顧慮投入數十億美元建設AI與相關基礎設施。

阿聯在發展AI所需的重要進口商品，如資料中心亟需的高階晶片上，亟思在美中之間維持巧妙的平衡。

上月，美國在阿聯強力遊說下，批准輝達先進晶片出口至阿聯和沙烏地阿拉伯。

蒙特婁大學教授蓋聶說：「他們（阿聯）顯然不想受制於中國，但也不代表願意完全依賴美國。」

金門體育場轉型！今揭牌運動發展中心 打造「運動島」新里程

