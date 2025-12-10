買完秒降價別崩潰！好市多「隱藏機制」自動退差價 網讚：不可思議

物價高漲的時代，消費者對品牌忠誠度往往取決於價格。然而，美式賣場好市多（Costco）卻擁有一群死忠的擁護者，其背後原因除了寬鬆的退貨機制外，近期更有一項被網友譽為「超佛心」的價格調整政策引發熱議。國外一名網友分享，自己在購買家電後發現商品降價，竟意外收到賣場主動退還的差額，讓他大吃一驚。

根據外媒報導，美國一名網友日前在好市多購買了一台65吋電視，沒想到不久後該款商品就降價了100美元（約新台幣3,200元）。正當他還在猶豫是否要處理時，竟收到好市多官方的通知，表示將主動提供一張價值100美元的購物卡（Shop Card）作為補償。更令人驚訝的是，隨後該電視價格又下調了50美元，他再次收到通知並獲得50美元的購物卡，讓他對於賣場主動維護消費者權益的舉動感到不可思議。

事實上，好市多的客戶服務規章中確實存在這項「價格調整（Price Match）」政策。規定指出，若會員購買的商品在30天內發生降價，消費者可以申請退還差價，雖然在大多數情況下，這項權益需要消費者自行發現並主動提出申請，甚至得臨櫃辦理，但這項機制無疑為擔心「買貴」的顧客提供了一層保障，長期下來能省下不少開銷。

許多資深會員表示，雖然知道有退貨機制，但並不清楚原來還有這種價格保護條款，甚至有人對於賣場「主動」聯繫退款感到震驚。不少網友在留言區大讚好市多的經營哲學，認為這正是該企業與眾不同之處；也有人直言，好市多深知顧客忠誠度必須靠行動去贏得與維持，這是其他競爭對手難以模仿的商業智慧。

雖然這項政策看似讓賣場損失了眼前的利潤，但分析指出，這種做法成功消除了消費者的怨氣，避免顧客因買貴而感到懊悔，反而增強了對品牌的信任感與黏著度。不過，外媒也提醒，這項政策仍有部分限制，例如必須在促銷期間內提出，且部分特定商品可能不適用，建議消費者在購物前仍需詳閱相關規定。