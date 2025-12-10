快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

買完秒降價別崩潰！好市多「隱藏機制」自動退差價 網讚：不可思議

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，深受不少消費者喜愛。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，深受不少消費者喜愛。圖／聯合報系資料照

物價高漲的時代，消費者對品牌忠誠度往往取決於價格。然而，美式賣場好市多Costco）卻擁有一群死忠的擁護者，其背後原因除了寬鬆的退貨機制外，近期更有一項被網友譽為「超佛心」的價格調整政策引發熱議。國外一名網友分享，自己在購買家電後發現商品降價，竟意外收到賣場主動退還的差額，讓他大吃一驚。

根據外媒報導，美國一名網友日前在好市多購買了一台65吋電視，沒想到不久後該款商品就降價了100美元（約新台幣3,200元）。正當他還在猶豫是否要處理時，竟收到好市多官方的通知，表示將主動提供一張價值100美元的購物卡（Shop Card）作為補償。更令人驚訝的是，隨後該電視價格又下調了50美元，他再次收到通知並獲得50美元的購物卡，讓他對於賣場主動維護消費者權益的舉動感到不可思議。

事實上，好市多的客戶服務規章中確實存在這項「價格調整（Price Match）」政策。規定指出，若會員購買的商品在30天內發生降價，消費者可以申請退還差價，雖然在大多數情況下，這項權益需要消費者自行發現並主動提出申請，甚至得臨櫃辦理，但這項機制無疑為擔心「買貴」的顧客提供了一層保障，長期下來能省下不少開銷。

許多資深會員表示，雖然知道有退貨機制，但並不清楚原來還有這種價格保護條款，甚至有人對於賣場「主動」聯繫退款感到震驚。不少網友在留言區大讚好市多的經營哲學，認為這正是該企業與眾不同之處；也有人直言，好市多深知顧客忠誠度必須靠行動去贏得與維持，這是其他競爭對手難以模仿的商業智慧。

雖然這項政策看似讓賣場損失了眼前的利潤，但分析指出，這種做法成功消除了消費者的怨氣，避免顧客因買貴而感到懊悔，反而增強了對品牌的信任感與黏著度。不過，外媒也提醒，這項政策仍有部分限制，例如必須在促銷期間內提出，且部分特定商品可能不適用，建議消費者在購物前仍需詳閱相關規定。

好市多 Costco 電視 抵減優惠 價差 退費 會員卡

延伸閱讀

好市多1款甜品受歡迎 網喝完讚「皮膚變亮」：媽媽叫我再買兩箱

好市多「神級商品」特價中！他曝比官網便宜38% 會員大讚：好用到炸

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

免好市多會員卡也能買？他曝1冷門小技巧 網直呼：第一次聽說

相關新聞

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

紐約時報報導，台積電先前爆出離職員工洩密案，最近又傳出前高層羅唯仁疑「帶槍投靠」英特爾，引發台灣政府首次援引修法後的國家...

日媒：日商開發新技術 1.4奈米先進製程可省電90%

日媒報導，大日本印刷株式会社（DNP）已經開發出新技術，能節省半導體先進製程用電達90%。大日本印刷預定2027年量產相...

買完秒降價別崩潰！好市多「隱藏機制」自動退差價 網讚：不可思議

物價高漲的時代，消費者對品牌忠誠度往往取決於價格。然而，美式賣場好市多（Costco）卻擁有一群死忠的擁護者，其背後原因除了寬鬆的退貨機制外，近期更有一項被網友譽為「超佛心」的價格調整政策引發熱議。國外一名網友分享，自己在購買家電後發現商品降價，竟意外收到賣場主動退還的差額，讓他大吃一驚。

大規模個資外洩！南韓酷澎代表正式請辭 美國母公司推新人選

南韓酷澎近期爆發大規模個資外流事件，南韓酷澎代表理事朴大俊為了對此事負責今天正式請辭，不過韓媒報導，事實上朴大俊是被撤換...

南韓研擬斥資31億美元設晶圓廠 維繫半導體強國地位

南韓正考慮在公私部門資金的挹注下，投入4.5兆韓元（近31億美元）興建晶圓廠，以維繫作為半導體強國的地位。

可折疊iPhone買氣將爆發？韓媒曝蘋果狂訂2,200萬片OLED

蘋果據傳已為旗下首支可折疊iPhone訂購2,000多萬片OLED面板，數量遠高於業界預期，顯示蘋果看好可折疊iPhon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。