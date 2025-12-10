南韓研擬斥資31億美元設晶圓廠 維繫半導體強國地位
南韓正考慮在公私部門資金的挹注下，投入4.5兆韓元（近31億美元）興建晶圓廠，以維繫作為半導體強國的地位。
南韓總統李在明10日主持一場會議，出席者包括三星電子、SK海力士等晶片製造商的的主管，以及決策官員與專家，大家共同制定計畫，力圖在人工智慧（AI）時代，維持南韓在記憶體晶片的領先地位，並強化晶圓代工事業，以及擴展無晶圓廠IC設計領域。
李在明表示，南韓必須邁開新的一步，「而半導體產業是我們極具競爭力的領域」。
產業通商資源部表示，南韓將結合公私部門的資金，建設一座12吋、40奈米晶圓廠，以協助無晶圓廠IC設計業者研發與測試晶片。
當局也尋求在國內生產國防相關領域的半導體，以緩解相關供應99%仰賴進口的疑慮。
此外，南韓政府考慮在相關法規中，納入國安基礎設施應優先採購國產半導體的條款。聲明也提到，將設立由總統李在明指揮的半導體特別委員會，作為全國晶片政策的統籌機構。
