可折疊iPhone買氣將爆發？韓媒曝蘋果狂訂2,200萬片OLED

蘋果據傳已為旗下首支可折疊iPhone訂購2,000多萬片OLED面板，數量遠高於業界預期，顯示蘋果看好可折疊iPhone將大受歡迎。

南韓媒體ETNews報導，蘋果已向三星顯示器訂購2,200萬片OLED面板，內折OLED顯示器和附加的外部顯示器各占1,100萬片。基於三星顯示器是這些零組件唯一供應商，生產計畫暗示蘋果把第一代可折疊iPhone產量目標訂在約1,000萬支成品，因為供應商考量到良率與品質落差，生產的零組件數量通常會高於蘋果需求。

如果出貨量水準逼近1,000萬支，蘋果首支可折疊iPhone市場規模將與目前整個市場平起平坐。這則報導已被刪除，目前還不清楚刪除原因。

相較於業界原本預估的可折疊iPhone初期出貨量將介於600萬至800萬支，這項生產計畫高出逾三成。報導指出，可折疊iPhone將採取書本式裝置設計，內顯示器尺寸為7.58吋，外螢幕為5.35吋，與過去數年傳言一致。其他細節包括先進轉軸、減少折痕原料和無偏光片的OLED堆疊，這支iPhone也可能搭載螢幕下相機，這些特色也不是新傳言。

由於蘋果一直未證實任何相關計畫，推出可折疊iPhone的時間和規模仍不得而知。許多跡象顯示蘋果2026年秋季將推出可折疊iPhone，這支iPhone可能命名為iPhone Fold。