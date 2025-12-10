快訊

中央社／ 首爾10日綜合外電報導
南韓酷澎近期爆發大規模個資外流事件，南韓酷澎代表理事朴大俊為了對此事負責今天正式請辭。圖／法新社
南韓酷澎近期爆發大規模個資外流事件，南韓酷澎代表理事朴大俊為了對此事負責今天正式請辭，不過韓媒報導，事實上朴大俊是被撤換，美國母公司則新任命羅傑斯為臨時代表。

南韓酷澎（Coupang）近期發生達3370萬個帳號的大規模個資外洩事件。根據韓聯社今天報導，南韓酷澎代表理事朴大俊（音譯）為個資外流事件負責而請辭。不過隨著事件擴大，此次請辭被解讀為實質上的撤換。

朴大俊表示，「對於近日個資事件讓國民失望，深感歉意，事件發生與後續處理的責任由我全部承擔，決定卸下所有職務」。

酷澎美國母公司COUPANG INC.任命首席行政官兼法務總監羅傑斯（Harold Rogers）為臨時代表。酷澎表示，羅傑斯將致力於消除此次個資外洩引發的顧客不安、解決內外危機、以及穩定公司組織。

報導指出，個資外流事件爆發後，酷澎主要由南韓法人處理相關對策，不過隨著代表更換，預料未來將由美國母公司更直接主導善後工作。

酷澎表示，「因個人資訊外洩造成大家憂慮，深表歉意，將強化資訊安全以防再發生，全力恢復信任」。

此外，與酷澎個資外流事件相關的國會聽證會將在17日進行，在聯合調查團進行調查、警方也已啟動強制搜查的強烈壓力下，從未回應過國會出席要求的酷澎創辦人暨執行長金範錫是否出席聽證會受到關注。

報導指出，在大部分國民個資遭外洩的狀況下，且總統李在明、國務總理金民錫都高度重視，金範錫恐怕很難與以往一樣無正當理由缺席。因此有人推測，金範錫可能採取「僅短暫出席、回答部分問題」方案。

酷澎 個資 南韓 資安

相關新聞

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

紐約時報報導，台積電先前爆出離職員工洩密案，最近又傳出前高層羅唯仁疑「帶槍投靠」英特爾，引發台灣政府首次援引修法後的國家...

日媒：日商開發新技術 1.4奈米先進製程可省電90%

日媒報導，大日本印刷株式会社（DNP）已經開發出新技術，能節省半導體先進製程用電達90%。大日本印刷預定2027年量產相...

大規模個資外洩！南韓酷澎代表正式請辭 美國母公司推新人選

南韓酷澎近期爆發大規模個資外流事件，南韓酷澎代表理事朴大俊為了對此事負責今天正式請辭，不過韓媒報導，事實上朴大俊是被撤換...

「黑五」兩樣情？物價太高 更多低收家庭放棄採購

相較於過去幾年的「黑色星期五」(Black Friday)採購日，今年有沒有參與折價採購，收入高低成了畫分指標。市場調查...

記憶體狂漲害到任天堂 Switch 2利潤恐受擠壓…公司市值蒸發140億美元

日本遊戲機大廠任天堂（Nintendo）股價10日盤中一度重挫4.7%，跌至5月以來最低水準，主因市場擔憂包括記憶體晶片...

輝達又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可「定位追蹤」以打擊走私

知情人士透露，輝達（Nvidia）已建立一項「位置驗證」技術，可顯示旗下晶片實際上在哪個國家進行運作，此舉有望協助防止旗...

