聽新聞
0:00 / 0:00
日媒：日商開發新技術 1.4奈米先進製程可省電90%
日媒報導，大日本印刷株式会社（DNP）已經開發出新技術，能節省半導體先進製程用電達90%。大日本印刷預定2027年量產相關的電路模版材料，提供佳能（Canon）的奈米壓印微影（NIL）晶片製造設備使用，以生產1.4奈米製程晶片。
日經說，南韓三星電子和台灣台積電和規劃在2027年和2028年開始量產新世代1.4奈米晶片，兩家晶片廠均對奈米壓印微影設備有興趣，但是他們的工廠設計是光學微影設備，要轉換有很高門檻。
目前最先進製程晶片的製造設備，只有荷蘭艾司摩爾（ASML）一家，供應極紫外光（EUV）微影設備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言