記憶體狂漲害到任天堂 Switch 2利潤恐受擠壓…公司市值蒸發140億美元

日本遊戲機大廠任天堂（Nintendo）股價10日盤中一度重挫4.7%，跌至5月以來最低水準，主因市場擔憂包括記憶體晶片在內的零組件價格飆升，將侵蝕其獲利。

任天堂正面臨記憶體價格快速漲價的壓力，可能進而削弱旗下熱門新款遊戲主機Switch 2的利潤率，也可能因為周邊配件價格同步上揚而衝擊市場需求。根據市調機構集邦科技的數據，Switch 2所採用的12 GB RAM模組，本季價格大漲41%。此外，新主機搭載的NAND成本也上漲近8%，外接儲存卡成本同樣攀升。

在本月8個交易日中，任天堂股價有7天下跌，市值蒸發約140億美元，反映隨著記憶體供應短缺危機升溫，市場對Switch 2樂觀情緒正在消退。戴爾與惠普等PC製造商也警告，零組件成本以空前速度上漲，明年可能被迫調高售價。

市場分析機構Pelham Smithers Associates的史密瑟斯表示：「NAND漲價開始影響到高速SD記憶卡價格。一張256 GB的高速SD記憶卡在亞馬遜售價達89.99美元。這實際上是任天堂把成本轉嫁給玩家。」他認為外接儲存卡是必要的，因為Switch 2內建儲存空間有限，使得來自藝電（EA）等第三方公司的遊戲，會因為外接儲存需求，而額外貴了20美元。

任天堂面臨的另一個警訊是，新主機比預期更早開始提供折扣。Switch 2一開始的銷售速度創下史上遊戲主機最快紀錄，但外界對其能否維持熱度仍有疑慮，尤其是能否吸引死忠粉絲之外的玩家。

史密瑟斯說：「黑色星期五的一大驚訝是看到『任天堂Switch 2＋瑪利歐賽車世界』組合在網路上出現50美元折扣，這基本上等於免費送你一款瑪利歐賽車遊戲。你通常不會看到新款主機在接近年終假期季時就開始降價。」