快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

輝達又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可「定位追蹤」以打擊走私

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，輝達（Nvidia）已建立一項「位置驗證」技術，可顯示旗下晶片實際上在哪個國家進行運作。路透
知情人士透露，輝達（Nvidia）已建立一項「位置驗證」技術，可顯示旗下晶片實際上在哪個國家進行運作。路透

知情人士透露，輝達（Nvidia）已建立一項「位置驗證」技術，可顯示旗下晶片實際上在哪個國家進行運作，此舉有望協助防止旗下AI晶片被走私到禁止出口的地區。

路透引述消息人士說法報導，這項功能近月來已在私下場合展示，但尚未正式推出，而且該功能會是個可進行選擇的軟體更新，客戶能自行安裝。它將使用輝達繪圖處理器（GPU）具備的「機密運算能力」，也就是針對處理敏感資料或AI模型訓練所設計的安全技術。

一位輝達主管指出，這款軟體原先是為了讓客戶能追蹤晶片的整體運算效能，而這也是大型資料中心採購大批處理器時的常見做法。該軟體將透過晶片與輝達伺服器通訊時產生的時間延遲（time delay），推測晶片所在位置，其準確度相當於其他基於網路的定位服務。

輝達在聲明中表示：「我們正在導入一項新的軟體服務，讓資料中心營運商能監控他們整個AI GPU機群的健康狀態與庫存。這款由客戶安裝的軟體代理程式，利用GPU遠距測量（telemetry）來監控機群的健康、完整性與存量。」

據輝達主管說法，這項功能將首先導入輝達最新的「Blackwell」晶片，因這款晶片在「驗證」程序上比前一代Hopper或Ampere晶片具備更多安全機制；但輝達也正研究把這項功能擴及前幾代晶片的可行性。

如果輝達正式推出上述這項定位功能，可望解決白宮與美國國會兩黨議員所提出、希望有措施能防堵AI晶片走私至中國及其他受限國家的要求。這類要求日益增多，原因是美國司法部已對多起與中國相關的走私組織提起刑事訴訟，這些組織涉嫌試圖將價值超過1.6億美元的輝達晶片走私至中國。

不過，由於美方要求對晶片進行定位驗證，這反而已經促使中國大陸最高網路安全監管機構在先前約談輝達，詢問其產品是否存在「後門」設定，可讓美方繞過晶片的安全防護功能。

這類監管陰影本周再度浮現，因為美國總統川普宣布允許向中國出口輝達H200晶片。同時間，多位外交政策專家對中國是否會允許企業購買該晶片抱持懷疑態度。

輝達一直強烈否認旗下晶片存在「後門」。軟體專家則表示，輝達確實能在不破壞產品安全性的前提下，設定晶片位置驗證功能。

走私 美國 客戶

延伸閱讀

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

川普放行輝達H200晶片銷中 美專家憂軍事風險

美媒：台積電生產輝達H200晶片 輸中須送美國安審查

川普突解禁H200內幕曝光！白宮驚覺華為AI系統追上輝達 還有這一震撼

相關新聞

川普放行H200晶片銷中遭批「簡直瘋了」 紐時：國安決定已可待價而沽

美國總統川普重返白宮後的最初幾個月裡，堅守一項可追溯至冷戰高峰期的美國科技政策：不要將美國最先進的技術出售給對手，卻在8...

輝達又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可「定位追蹤」以打擊走私

知情人士透露，輝達（Nvidia）已建立一項「位置驗證」技術，可顯示旗下晶片實際上在哪個國家進行運作，此舉有望協助防止旗...

「黑五」兩樣情？物價太高 更多低收家庭放棄採購

相較於過去幾年的「黑色星期五」(Black Friday)採購日，今年有沒有參與折價採購，收入高低成了畫分指標。市場調查...

記憶體狂漲害到任天堂 Switch 2利潤恐受擠壓…公司市值蒸發140億美元

日本遊戲機大廠任天堂（Nintendo）股價10日盤中一度重挫4.7%，跌至5月以來最低水準，主因市場擔憂包括記憶體晶片...

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

美國總統川普宣布放行輝達（NVIDIA）H200晶片出口中國，白宮國安會前官員杜如松（Rush Doshi）認為川普的決...

Fed明天凌晨連三度降息幾成定局 但接下來可能暫且收手

聯準會（Fed）官員幾乎篤定台北時間明天凌晨將連續三度降息，但這波降息潮可能就此打住。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。