Fed明天凌晨連三度降息幾成定局 但接下來可能暫且收手

聯準會（Fed）官員幾乎篤定台北時間明天凌晨將連續三度降息，但這波降息潮可能就此打住。

因通膨顧慮仍在，Fed內部出現明顯分歧，如此一來，Fed主席鮑爾很難現在就對外暗示明年初還會繼續降息。

此外，美國公債市場也反映Fed明年降息幅度有限，這也和全球主要央行可能放慢、甚至暫停寬鬆腳步的趨勢一致。期貨和選擇權交易顯示，除了明天預期的1碼（0.25個百分點）降息之外，市場目前預測Fed明年僅再降0.5個百分點，而且大多集中在上半年完成。

Fed今年秋季已兩度降息，過去15個月累計降息1.5個百分點後，再多降息，都會讓 Fed 的基準利率更接近刺激經濟活動的水準。這正是多位官員設法避免的。有幾位官員相信，利率已經處於既不刺激也不抑制成長的中性水準。對於 Fed 貨幣限制性的程度，兩方的意見分歧，預料會再度引發一次分裂的決策，有些分析師甚至預測會出現多達三人表達異議。

KPMG首席經濟師史汪克（Diane Swonk）說，鮑爾在會後面對記者時，將無法保證聯邦公開市場操作委員會（FOMC）下一步行動會是什麼。「他必須呈現意見的光譜，從一個極端到另一個極端，而這就是一個難以傳達的訊息。」

Fed 利率決策將在台北時間周四凌晨3點，除公布聲明外還有最新的經濟預測。鮑爾將在半小時後舉行記者會。

企業11月宣布的裁員人數有所下降，話雖如此，不少美國大公司，像是亞馬遜和Verizon的裁員計畫仍深受矚目。9月消費者支出幾無變化，而 Fed 青睞的通膨指標則小幅升至 2.8%，比Fed目標高出近一個百分點。

基於這些因素，大多數分析師預料決策官員將重申就業的下行風險「近幾個月來有所上升」，並且「通膨仍然略高」。有些分析師也預計聲明會暗示，未來幾個月進一步降息的可能性有所降低。

最新的經濟預測預料會呈現決策官員之間持續存在的分歧。早在9月，便有八位官員主張於2026年不再進一步降息（即維持本周降息後的水準），另有九人則預期至少還會再降息兩次。

經濟學家也預料，FOMC對2025年經濟成長的中位數可能會上修，而今年底的通膨展望或許會略為下修。至於明年的失業率，預計會比9月的預測略為上升。

Fed 10月開會後，鮑爾一直沒有公開發言，預料他面對的將是更為分裂的FOMC。多位分區聯邦準備銀行總裁（其中不少人今年在貨幣政策上沒有投票權），已公開反對進一步降息。

不過，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯11月21日表態，頓時消弭了投資人對本周會議降息的疑慮。威廉斯被視為和鮑爾立場一致，他表示「近期內」還有再次降息的空間，此話提高了市場對降息的預期。

許多分析師認為，堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德 和聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩林將表達異議，傾向於維持利率不變。其他人如波士頓的柯林斯、芝加哥的古斯比和 Fed 理事巴爾自上次會議以來，一直表達對通膨的顧慮。 Fed 理事米倫預料會表達異議，傾向於降息0.5個百分點，一如他在前兩次會議上的立場。

投資人也密切關注白宮，看誰是川普選出的鮑爾接班人（鮑爾的主席任期將在明年5月屆滿）。川普的國家經濟委員會主任哈塞特呼聲最高，但正式提名可能要等到明年初。