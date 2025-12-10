斯特蘭蒂斯集團攜手Bolt 2026年試行無人駕駛服務

快訊

中央社／ 阿姆斯特丹9日綜合外電報導

汽車製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）將與總部位於愛沙尼亞的叫車平台Bolt合作，在歐洲部署無人駕駛車輛，並計劃於2026年開始進行道路測試。

路透社報導，這次合作將整合斯特蘭蒂斯集團專為自動駕駛車輛設計的平台與Bolt的叫車網絡。Bolt的服務遍及50多個國家，包括23個歐盟成員國，擁有超過2億客戶。

聯合聲明指出，部署將分階段進行，從原型車和試點車隊開始，逐步擴大至工業化量產，目標是在2029年啟動初步生產。

他們補充說，兩家公司將與歐洲監管機構密切合作，確保技術符合當地的安全、網路安全和資料保護標準。

根據這項合作夥伴關係，斯特蘭蒂斯集團將提供其AV-Ready平台，特別是eK0中型貨車及STLA Small平台，這些平台專為Level 4自動駕駛而設計。此等級的自動化意味著車輛可以在特定條件下，實現完全無人駕駛操作。

這家法國、義大利美國合資的汽車製造商由於成本高昂、技術挑戰以及對消費者接受度疑慮，已於8月暫停其首個Level 3高階駕駛輔助計畫。

設計 義大利 美國

