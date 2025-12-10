快訊

馬克宏訪陸未促成空巴新訂單 僅先前120架飛機訂單獲批准交付

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在法國總統馬克宏上周訪陸後，法國空中巴士表示，已獲中方批准交付此前訂購的120架飛機，但另筆涉及數百架新飛機的大訂單未取得實質進展。（圖／空中巴士提供）
在法國總統馬克宏上周訪陸後，法國空中巴士表示，已獲中方批准交付此前訂購的120架飛機，但另一筆涉及數百架新飛機的大訂單未取得實質進展。

路透報導，馬克宏上周訪陸未提及空中巴士已討論逾1年、涉及500架飛機的大單。這類大規模訂單通常會與國家元首訪問同步宣布。

法國媒體日前報導，空中巴士贏得1項未來可能帶來120架新訂單的協議。但空中巴士回應指，這份通用條款協議（GTA）只是推進「現有」訂單的標準步驟。

目前，空中巴士與波音均在等待中國大陸對大型潛在訂單的進一步動作，而中國已多年未下達這類具有政治敏感性的重大採購。

消息人士透露，空中巴士至少從2024年起就與中方陸陸續續談判，希望拿下500架飛機的訂單，但在地緣政治不確定性升高之際，中方對大規模採購保持謹慎。

行業人士指出，空中巴士原寄希望於取得突破，以在今年的訂單競賽中追趕競爭對手波音，並達成公司內部設定的約1,200架訂單目標。然而，除非出現意外轉折，目前幾乎沒有跡象顯示這2家飛機製造商會在今年底前獲得標誌性大單。

今年前11個月，空中巴士在扣除取消訂單後共有700架淨訂單；波音截至10月底共有782架淨訂單記錄在案。儘管空中巴士上周因部分機身面板的工業問題下調了交付預測，但預計今年仍將連續第7年在交付量上領先波音。

國際航空運輸協會（IATA）總幹事9日在日內瓦表示，在供應鏈持續緊張的背景下，業界對空中巴士如期完成交付目標的信心有所下降，而波音的表現則略有改善。

根據大陸商務部發布，今年10月21日，大陸商務部長王文濤會見空中巴士執行長佛喜（Guillaume Faury）。王文濤說，希望空中巴士以天津第2條A320總裝線投產為契機，繼續加強對陸合作，並承諾積極解決空巴在大陸發展經營中遇到的問題。

