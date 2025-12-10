Spotify美加付費用戶可看MV 挑戰YouTube

瑞典音樂串流巨擘Spotify今天表示，將向美國和加拿大的Premium訂閱用戶提供MV服務，以挑戰YouTube的市場地位。

路透社報導，影片內容比單純的音訊更能提供身臨其境和引人入勝的體驗，這可能會有助於吸引更多用戶和廣告主。

Spotify盤後交易股價上漲近4%，今年迄今累計漲幅約28%。

在去年於近百個市場推出測試版後，Spotify此舉旨在強化自身相較於蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）等競爭對手的音樂串流地位。

Spotify表示，首批影音內容將包含亞莉安娜（Ariana Grande）、奧莉維亞迪恩（OliviaDean）、BABYMONSTER與艾狄森芮（Addison Rae）等藝人的作品。

Spotify說：「我們發現，當粉絲在Spotify透過MV認識一首歌曲時，他們在接下來1週內，再次播放該曲的機率增加34%，而儲存或分享的可能性也增加24%。」

將於本月底前向美國和加拿大的所有Premium訂閱用戶開放MV服務。

Spotify最近推出「年度總回顧」（Wrapped），這項總結用戶全年收聽習慣的活動，在約24小時內吸引超過2億名用戶參與，較去年成長19%。

財務長路易加（Christian Luiga）上個月在摩根士丹利（Morgan Stanley）科技大會上表示：「參與度是我們衡量標準中非常重要的一部分…有時甚至比用戶數量更為重要。」