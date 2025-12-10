快訊

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

Spotify美加付費用戶可看MV 挑戰YouTube

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

瑞典音樂串流巨擘Spotify今天表示，將向美國加拿大的Premium訂閱用戶提供MV服務，以挑戰YouTube的市場地位。

路透社報導，影片內容比單純的音訊更能提供身臨其境和引人入勝的體驗，這可能會有助於吸引更多用戶和廣告主。

Spotify盤後交易股價上漲近4%，今年迄今累計漲幅約28%。

在去年於近百個市場推出測試版後，Spotify此舉旨在強化自身相較於蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）等競爭對手的音樂串流地位。

Spotify表示，首批影音內容將包含亞莉安娜（Ariana Grande）、奧莉維亞迪恩（OliviaDean）、BABYMONSTER與艾狄森芮（Addison Rae）等藝人的作品。

Spotify說：「我們發現，當粉絲在Spotify透過MV認識一首歌曲時，他們在接下來1週內，再次播放該曲的機率增加34%，而儲存或分享的可能性也增加24%。」

將於本月底前向美國和加拿大的所有Premium訂閱用戶開放MV服務。

Spotify最近推出「年度總回顧」（Wrapped），這項總結用戶全年收聽習慣的活動，在約24小時內吸引超過2億名用戶參與，較去年成長19%。

財務長路易加（Christian Luiga）上個月在摩根士丹利（Morgan Stanley）科技大會上表示：「參與度是我們衡量標準中非常重要的一部分…有時甚至比用戶數量更為重要。」

美國 音樂 加拿大

延伸閱讀

加拿大豪擲逾380億 搶全球頂尖科研人才

FB、YT入列！澳洲青少年禁用十大社媒上路 百萬帳號被迫封鎖

歐盟祭Google反壟斷調查

微軟未來兩年投資加拿大逾1600億 強化AI基礎設施

相關新聞

馬克宏訪陸未促成空巴新訂單 僅先前120架飛機訂單獲批准交付

在法國總統馬克宏上周訪陸後，法國空中巴士表示，已獲中方批准交付此前訂購的120架飛機，但另一筆涉及數百架新飛機的大訂單未...

川普放行H200晶片銷中遭批「簡直瘋了」 紐時：國安決定已可待價而沽

美國總統川普重返白宮後的最初幾個月裡，堅守一項可追溯至冷戰高峰期的美國科技政策：不要將美國最先進的技術出售給對手，卻在8...

再對Fed放話威脅！川普指某些Fed理事任命以自動筆簽准 不合法

美國總統川普周二（9日）到賓州參加大型集會，他表示，他聽說前任總統拜登在任命一些民主黨籍的聯準會（Fed）理事時，是以自...

輝達H20、H200、B200晶片傻傻分不清？一文秒懂有何差異

在中國大陸全力追趕美國在AI技術上領先地位、美國又苦苦想予以封殺之際，美中兩國關係的狀態，某種程度上可以從美國矽谷大廠輝...

川普放行輝達H200晶片銷中 美專家憂軍事風險

美國總統川普（Donald Trump）允許輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片銷往中國，引發華府對中強硬派...

美媒：台積電生產輝達H200晶片 輸中須送美國安審查

川普政府同意輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，華爾街日報報導，晶片主要將由台積電生產，再運往美國，除了徵收25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。