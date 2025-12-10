微軟砸230億美元擴建全球AI版圖 大舉押注印度市場

快訊

中央社／ 班加羅爾9日綜合外電報導

美國科技巨頭微軟（Microsoft）今天宣布規模高達230億美元的新人工智慧（AI）投資計畫，其中大部分資金將投入印度，凸顯微軟看好這個成長快速的數位市場。

路透社報導，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，將在印度投資175億美元（約新台幣5450億元），這是微軟有史以來在亞洲的最大筆投資。

這項為期4年的投資計畫將於2026年展開，將使微軟在印度擁有最大的雲端業務佈局。

印度擁有約10億網路用戶和優秀科技人才，進而成為美國科技巨擘的重要投資目的地，各大企業紛紛投入大筆資金，協助印度打造AI基礎設施

由於印度晶片製造能力有限，這個南亞國家要抓住這股AI熱潮，最可行的方法就是大力發展資料中心。

谷歌（Google）10月宣布，未來5年將對印度投資150億美元，在東南部安德拉邦（（AndhraPradesh））建置一座巨大資料中心和AI基地。

納德拉在社群平台X發文說，微軟的投資將「將協助印度打造為實現AI優先願景所需的基礎設施、技能與自主能力」，還分享一張與印度總理莫迪（Narendra Modi）的合照。

微軟稍早也宣布，未來兩年將在加拿大投資超過75億加元（約新台幣1688億元），以擴展加國的雲端與AI基礎設施。到2027年，微軟在加拿大的相關投資預計將達190億加元。

微軟也將與加拿大AI新創公司Cohere合作，將其先進的AI模型導入Azure平台。

微軟等大型美國雲端服務商今年預計在AI領域投資超過4000億美元，以建置支撐ChatGPT、Copilot和Gemini等服務所需的資料中心。

微軟表示，位於安德拉邦海德拉巴（Hyderabad）的一座新資料中心預計將在2026年年中啟用，微軟的目標是在2030年前培訓2000萬印度人掌握基本AI技能。

微軟目前在印度僱用超過2.2萬員工，在加拿大則僱用約5300名員工。

微軟上個月也宣布將投資100億美元，協助葡萄牙打造AI基礎設施，另外也將在阿拉伯聯合大公國投資150億美元。

印度 加拿大 基礎設施

