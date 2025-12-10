再對Fed放話威脅！川普指某些Fed理事任命以自動筆簽准 不合法
美國總統川普周二（9日）到賓州參加大型集會，他表示，他聽說前任總統拜登在任命一些民主黨籍的聯準會（Fed）理事時，是以自動筆（autopen）簽署相關文件。這代表他可以挑戰這些任命的合法性。
川普說這些話的時間，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）正在召開兩天的利率會議，定周三宣布最新決策。
川普先前指控拜登以自動筆簽署絕大多數的文件，質疑以自動筆所簽的文件未獲拜登授權。川普因而揚言，要讓拜登以自動筆簽署的所有行政命令都失效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言