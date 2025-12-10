川普傳本周面試Fed新主席人選 哈塞特：降息自主判斷 現在空間很大

金融時報報導，美國聯準會（Fed）下任主席遴選進入最後階段，總統川普本周開始面試候選人，白宮經濟顧問哈塞特與其他三人一起角逐鮑爾將在明年5月卸下的職位。

金融時報引述未具名三位政府高階官員指出，川普與財政部長貝森特今（10）日預定與候選人之一的前聯準會理事華許面談，下周也至少再排一場面談。對候選人的面試仍在進行，顯示目前哈塞特雖仍然是最可能的勝出者，但不保證川普最後就會選他。

消息來源說，若選擇哈塞特，他的任期也可能被縮短。貝森特據悉已向白宮提交四位候選人名單，確定包括哈塞特、華許，另兩人則是現任Fed理事沃勒、鮑曼，貝萊德的高階主管李德這三人中的兩位。

國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特傳出在角逐戰中領先之後，已令市場產生不安情緒，擔心他會無差別大幅降息。哈塞特顯然看到市場反應，他周二（9日）參加華爾街日報的活動時強調，如果他出任下屆Fed主席，對於降息與否的決定，他會根據自己的判斷而不是屈從政治壓力。

然而，哈塞特同時表示，未來幾個月有「充足的空間」降息，這樣的看法正與頻頻催促降息的川普一致。他說：「如果數據建議我們這麼做（指降息），就像現在，我認為有充足的空間來進行。」被追問這是否代表他認為Fed今天將可降息超過1碼？哈塞特回答：「正確。」

知情人士透露，遴選的討論過程中，考慮了讓哈塞特只擔任短期主席的可能性，而且哈塞特已向貝森特提議，自己可以遞補接任鮑爾在聯準會理事會中的席位，鮑爾的這席理事任期會在2028年1月到期。然而鮑爾尚未決定在主席任期結束後，是否也會辭去理事。依規定，Fed主席必須同時是理事。

金融時報指出，川普經常表示，他希望由貝森特出任Fed主席，但貝森特不想接。若是哈塞特只出擔任較短期主席，那麼貝森特可能得以在川普第二任期的後段轉任Fed主席。

白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明稿中重申：「所有由川普總統決定的人事，都會直接由總統親自宣布。在此之前，任何討論都只是無謂的臆測。」川普先前已說，他會留待明年初再宣布繼任人選。

聯準會10日（台北時間11日凌屒）將公布最新利率決策，市場普遍預期會連續第三次降息1碼，聯邦資金利率目標區間下調至3.5%至3.75%的三年新低。川普則是依然呼籲應將美國借貸成本降至1%。