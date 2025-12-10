縱有AI泡沫 台積電護城河堅實！這位分析師看好甚於輝達

F.L.Putnam投資管理公司首席市場策略師兼投資組合經理海森（Ellen Hazen）指出，在人工智慧（AI）熱潮多重疑慮之下，台積電（2330）會是比輝達（NVIDIA）更值得投資的標的。

海森周二接受 CNBC《Power Lunch》節目訪問時表示，幾乎可以確定AI最終會形成泡沫」，但規模絕不會像 1990 年代末的網路泡沫，或 1840 年代鐵路興衰那般失控。

比起輝達，她更推薦台積電，理由是台積電在晶片產業具備牢固的護城河。

她說：「台積電…在製程技術上無人能及。所以，這絕對是一個很好的布局方式。」「更何況，假如輝達未來真的在某些領域被 Google 的 TPU 或其他業者追上，依舊是台積電負責代工這些晶片。」