縱有AI泡沫 台積電護城河堅實！這位分析師看好甚於輝達
F.L.Putnam投資管理公司首席市場策略師兼投資組合經理海森（Ellen Hazen）指出，在人工智慧（AI）熱潮多重疑慮之下，台積電（2330）會是比輝達（NVIDIA）更值得投資的標的。
海森周二接受 CNBC《Power Lunch》節目訪問時表示，幾乎可以確定AI最終會形成泡沫」，但規模絕不會像 1990 年代末的網路泡沫，或 1840 年代鐵路興衰那般失控。
比起輝達，她更推薦台積電，理由是台積電在晶片產業具備牢固的護城河。
她說：「台積電…在製程技術上無人能及。所以，這絕對是一個很好的布局方式。」「更何況，假如輝達未來真的在某些領域被 Google 的 TPU 或其他業者追上，依舊是台積電負責代工這些晶片。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言