白銀突破60美元關卡後續創新高 銅價自紀錄高點回落

白銀價格周二（9日）突破每英兩60美元，再度刷新歷史高點，黃金價格也上漲。銅價則從紀錄高點回落，原油價格連續第二天走低，投資人在聯準會會議召開前變得謹慎，將密切關注決策官員是否會採取更鷹派立場的跡象。

銀價今天續創新高、金價周二收漲

白銀價格今天盤中一度升至每英兩60.9213美元的紀錄新高，延續周二大漲4.3%的上漲行情。近日白銀價格快速上漲，主要因現貨市場供應持續緊張，10月份倫敦市場曾出現歷史性的供應吃緊。此外，市場預期聯準會將在12月9、10日的會議上降息1碼所支撐。較低的借貸成本通常有利於不具孳息的貴金屬。

現貨金價周二收盤上漲0.42%，報每英兩4,208.24美元。

銅價從歷史高位回落

倫敦金屬交易所（LME）銅價周二收盤下跌1.３%至每噸11,487美元，盤中一度下跌1.7%。

市場預期聯準會周三宣布降息1碼，但任何關於2026年降息步調將會放緩的跡象，都可能不利於包括大宗商品在內的風險資產。

今年以來LME銅價已上漲逾30%。近幾周來，由於大量銅被運往美國以避開可能的進口關稅，導致供應趨緊，銅價漲勢加速。

銅的14天相對強弱指數自周五以來高於70，一些人認為這一水準代表銅價漲幅過大。受供應擔憂影響，銅價周一時飆升至每噸11,771美元的歷史高點。

投資人也在揣測為明年經濟政策定調的中共中央政治局會議聲明的潛在影響，周二市場對此的反應偏負面；中國的銅需求在近期下滑之後尚無復甦跡象。

原油價格連二天下跌

供應過剩擔憂拖累油價連續第二天下跌，布蘭特原油2月期貨下跌0.9%，收於每桶61.94美元；1月交割的西德州中級原油（WTI）價格下跌1.1%，結算價每桶58.25美元。

Bridgeton Research Group的數據顯示，一些趨勢跟隨型商品交易顧問正在拋售成品油部位，凸顯市場擔心供應過剩。

交易員正關注本周將由國際能源署和石油輸出國組織（OPEC）公布的一連串報告。根據美國能源資訊局（EIA）公布的《短期能源展望》，預期美國原油產量今年將創下平均每日1,361萬桶的紀錄，這加劇了對

短期供應過剩的擔憂。