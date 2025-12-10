快訊

美媒：台積電生產輝達H200晶片 輸中須送美國安審查

中央社／ 紐約9日專電
輝達H200晶片獲准賣給中國大陸。路透
輝達H200晶片獲准賣給中國大陸。路透

川普政府同意輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，華爾街日報報導，晶片主要將由台積電生產，再運往美國，除了徵收25%的進口規費，還將進行特別國安審查。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普（Donald Trump）政府官員指出，輝達晶片外銷中國前，將在美國進行特別安全審查。熟悉內情人士表示，H200人工智慧晶片主要在台灣生產，但得送往美國進行國安審查才會運往中國。

專家指出，H200複雜的供應鏈運輸程序與非一般的國安審查，凸顯美方這項極少見的安排。美國政府將獲得銷售額25%的收入，但面對法律限制，H200輸中仍得避免涉及出口稅。美國憲法禁止政府徵收出口稅。

智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）中國暨科技資深學者麥蓋爾（Chris McGuire）表示，特殊安排的相關利益不在於涉事國家，而是輝達。

支持對中晶片輸出管制的麥蓋爾與其他分析師都認為，大規模向中國輸出H200晶片可能削弱美國AI運算力的優勢。但包括AI沙皇塞克斯（David Sacks）等官員與輝達執行長黃仁勳都強調，全球都低估中國晶片業能力已快速提升，輝達必須在中國市場與華為等公司競爭。

黃仁勳上週在華府會晤川普與國會議員時說，面對中國，美國不能放棄整個市場。但分析師強調，輸中晶片數量與出售對象都不清楚情況下，難以判定對國家安全的影響。

川普8日宣布同意H200晶片出口中國時強調，只有核可買家才能取得晶片。但司法部同日起訴，涉嫌走私H200等輝達管制晶片至中國與其他國家的2名商人。輝達表示，未見大規模晶片走私的情況。

美國國會議員關切輸中晶片最終可能提升中國軍力，威脅美國安全，但黃仁勳不同意，認為中國軍方考量自身國安，不會使用美製晶片。

專家指出，H200將由台積電生產再運往美國進行國安審查，美國政府屆時將徵收25%進口關稅，以避免造成出口關稅的疑慮，外界仍不清楚國安審查的細節。

