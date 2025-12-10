彭博揭內幕：川普放行輝達H200出口中國因美方認定華為技術逼近輝達

彭博資訊9日引述知情人士獨家報導，美國總統川普之所以同意讓輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，是因為輝達在中國的頭號競爭對手華為已推出性能相當的AI系統，進而認定此舉帶來的安全風險較低。

這名知情人士表示，負責考量是否批准輝達向中國出口H200的官員評估多種可能情境，並納入華府國安鷹派的意見，選項包括完全禁止對中國出口AI晶片，到全面開放、淹沒中國市場並壓過華為。川普最終支持的方案是：允許H200外銷中國，但將輝達最新款晶片保留給美國客戶。

這位人士指出，此舉將使美國在AI晶片方面相較中國維持約18個月領先優勢，美國買家也將繼續獨享最新產品。白宮官員認定，將H200推向中國市場會促使中國AI開發者建立在美國的技術生態系之上，而非轉向華為或其他本土晶片商。

川普的這項決定為他與顧問之間就是否允許H200晶片出口中國所進行的數周討論畫下句點，並且是在他於華府與輝達執行長黃仁勳私下會晤後的數日做出，而此舉背後的基礎判斷是：華為與輝達的競爭力遠比美國先前所承認的更為接近。黃仁勳一直敦促放寬美國出口管制。

這位人士表示，白宮官員聚焦於華為一款採用較新昇騰晶片、名為「CloudMatrix384」的AI平台，並發現其效能與輝達使用最先進Blackwell架構晶片的類似系統「NVL72」相當。

這名人士透露，增加決策緊迫感的原因之一是，美國官員得出結論，華為在2026年將有能力量產數百萬顆專門用來與輝達產品線競爭的昇騰910C加速器。相比之下，美方在今年6月的估計認為，華為今年僅能生產20萬顆昇騰系列晶片。

美國商務部與輝達的發言人在第一時間均未回應。白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，川普政府致力於確保美國技術堆疊的主導地位，同時不會在國家安全上妥協。目前尚不清楚中國企業是否會如川普政府預期般熱切採用H200。