台積電ADR漲0.5% 較台北交易溢價高達27.9%
台積電ADR周二（9日）上漲0.5%，收在303.41美元，較台北交易溢價高達27.9%。
美股周四轉弱，距聯準會（Fed）今年最後一次利率決策不到24小時，投資人觀望，避免進行大手筆押注。
標普500指數幾乎持平，跌6.00點，跌幅0.1%，報6840.51點；道瓊工業平均指數下跌179.03點，跌幅0.4%，報47560.29點；那斯達克綜合指數上漲30.59點，漲幅0.1%，報23576.49點。
費城半導體指數微跌 0.04%。輝達（NVIDIA）跌0.3%。
台灣加權股價指數周二下跌121.18點，收在28,182.60點。台積電（2330）跌1.0%收在1,480.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 249.00 +1.46 240.00 3.75
中華電 CHT 129.10 -0.17 130.00 -0.69
台積電 TSM 1,892.31 +0.51 1,480.00 27.86
聯電 UMC 50.46 +0.50 49.60 1.73
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
