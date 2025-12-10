台積電ADR漲0.5% 較台北交易溢價高達27.9%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（9日）上漲0.5%，收在303.41美元，較台北交易溢價高達27.9%。

美股周四轉弱，距聯準會（Fed）今年最後一次利率決策不到24小時，投資人觀望，避免進行大手筆押注。

標普500指數幾乎持平，跌6.00點，跌幅0.1%，報6840.51點；道瓊工業平均指數下跌179.03點，跌幅0.4%，報47560.29點；那斯達克綜合指數上漲30.59點，漲幅0.1%，報23576.49點。

費城半導體指數微跌 0.04%。輝達（NVIDIA）跌0.3%。

台灣加權股價指數周二下跌121.18點，收在28,182.60點。台積電（2330）跌1.0%收在1,480.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 249.00 +1.46 240.00 3.75

中華電 CHT 129.10 -0.17 130.00 -0.69

台積電 TSM 1,892.31 +0.51 1,480.00 27.86

聯電 UMC 50.46 +0.50 49.60 1.73

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 半導體

川普突解禁H200內幕曝光！白宮驚覺華為AI系統追上輝達 還有這一震撼

根據一位知悉討論內情的人士透露，美國總統川普之所以決定允許輝達（Nvidia）向中國大陸出售H200晶片，是因為考量到中...

觀察站／川普課稅 全面監控輝達供應鏈

美國總統川普將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，且美國政府將抽取百分之廿五分潤，分潤費將由台灣出口到美國時支付。外界好...

彭博揭內幕：川普放行輝達H200出口中國因美方認定華為技術逼近輝達

彭博資訊9日引述知情人士獨家報導，美國總統川普之所以同意讓輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，是因為輝達在中國的頭號...

SK海力士證實考慮在美掛牌ADR 提升企業價值

SK 海力士周三申報資料顯示，正研議多項提升公司價值的做法，其中包括以庫藏股在美國股市掛牌。

美抽成25%台灣吞定了？川普批准 圖解輝達H200晶片銷陸流程

美國總統川普8日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中25%營收將支付給美國。他說，已告知中國大陸國家主席習近平並獲得正面回應。

歐盟擬放寬企業ESG要求

歐盟9日與歐洲議會達成初步協議，同意刪砍對企業的環保、社會與治理（ESG）要求，顯示歐盟以促進貿易與競爭力的名義，大幅縮...

