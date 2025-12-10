Fed決策前美股轉弱 摩根大通急挫成拖累

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通大跌4.7%，創4月以來最大單日跌幅。路透
美股周四轉弱，距聯準會（Fed）今年最後一次利率決策不到24小時，投資人觀望，避免進行大手筆押注。

標普500指數幾乎持平，跌6.00點，跌幅0.1%，報6840.51點；道瓊工業平均指數下跌179.03點，跌幅0.4%，報47560.29點；那斯達克綜合指數上漲30.59點，漲幅0.1%，報23576.49點。

費城半導體指數微跌 0.04%。輝達（NVIDIA）跌0.3%，台積電ADR漲0.5%。

摩根大通大跌4.7%，創4月以來最大單日跌幅，這家銀行預料明年支出將達到1,050億美元，超過分析師所料。

Ares Management Corp.大漲7.3%，標普道瓊指數稱該股將取代Kellanova成為標普500指數成份股，12月11日起生效。

家得寶（Home Depot）下跌1.3%，這家家居裝修零售商對明年的初步指引較為謹慎。

Fed主席最熱門人哈塞特周二在一個場合上表示，他認為Fed還有很大降息空間，甚至超過25個基點。

從貨幣市場報價來看，明天預料會降息25基點後，2026年還將有兩次降息，這較近幾周更為樂觀的預測有所回落。

「毫不誇張地說，降息實際上是本次會議最不重要的部分，」The Sevens Report創始人Tom Essaye表示，「市場更關心的是Fed釋放出將繼續降息的信號，而非暗示降息周期將會暫停」。

Fundstrat公司的Tom Lee表示，「如果Fed的立場過於鷹派，我們預計白宮很快就會宣布鮑威爾的繼任者。」他認為，這將是一次「市場清算事件」。

美股在明天會議後的波動性可能會比近期其他開會過後更高，彭博選擇權數據顯示雙向隱含波動幅度為0.7%。

「鑒於目前全球債市的緊張局勢，Fed的會議可能會火上澆油，」荷蘭國際集團駐布魯塞爾首席投資策略師Vincent Juvyns表示，「投資人也將密切關注甲骨文和博通的業績。本周事關重大」。

川普突解禁H200內幕曝光！白宮驚覺華為AI系統追上輝達 還有這一震撼

根據一位知悉討論內情的人士透露，美國總統川普之所以決定允許輝達（Nvidia）向中國大陸出售H200晶片，是因為考量到中...

觀察站／川普課稅 全面監控輝達供應鏈

美國總統川普將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，且美國政府將抽取百分之廿五分潤，分潤費將由台灣出口到美國時支付。外界好...

彭博揭內幕：川普放行輝達H200出口中國因美方認定華為技術逼近輝達

彭博資訊9日引述知情人士獨家報導，美國總統川普之所以同意讓輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，是因為輝達在中國的頭號...

SK海力士證實考慮在美掛牌ADR 提升企業價值

SK 海力士周三申報資料顯示，正研議多項提升公司價值的做法，其中包括以庫藏股在美國股市掛牌。

美抽成25%台灣吞定了？川普批准 圖解輝達H200晶片銷陸流程

美國總統川普8日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中25%營收將支付給美國。他說，已告知中國大陸國家主席習近平並獲得正面回應。

歐盟擬放寬企業ESG要求

歐盟9日與歐洲議會達成初步協議，同意刪砍對企業的環保、社會與治理（ESG）要求，顯示歐盟以促進貿易與競爭力的名義，大幅縮...

