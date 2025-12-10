托克集團：明年油市將超級過剩 油價「在劫難逃」
國際原料商品貿易巨擘托克集團（Trafigura）警告，明年國際油市將面對一場「超級過剩」情勢，因為新的供給激增，卻碰上全球經濟減弱。
托克集團首席經濟學者拉席姆9日表示，新的石油探採計畫紛紛出籠，加上需求成長減緩，可能對已經備受壓力的油價雪上加霜。他表示，「無論是過剩，或是超級過剩，（油價）都將在劫難逃」。
布蘭特油價今年來已下跌16%，將寫下2020年以來表現最差的一年，但預料明年油價將進一步承受壓力，因為巴西、蓋亞那等的重大開採計畫陸續上路。
中國明年的石油需求成長將更慢，因為大量電動車上路。今年油價下跌，已促使中國增購石油以充實戰略庫存。拉希姆表示，「中國必須維持購買速度，才能使超級過剩不致提早出現」。
