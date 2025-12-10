AI泡沫論滿天飛 比爾‧蓋茲怎麼看？

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
微軟共同創辦人蓋茲認為，AI產業「競爭異常激烈」，一些估值過高的AI公司將受創。 路透

微軟共同創辦人比爾‧蓋茲警告，一些估值過高的AI公司，將在「競爭異常激烈」的AI產業中蒙受損失。

蓋茲本周在阿布達比金融周期間告訴CNBC，「AI是目前最重要的事情」，「這是否意味著所有高估值的公司都會成為贏家？不，競爭將異常激烈」。

「AI泡沫之所以存在，是因為估值並非只會上漲，有些還是會下跌」。但他也強調，AI是一項影響深遠的科技，勢必將重塑人類世界，「這點毋庸置疑」。

 許多AI公司的估值遠高於平均水準。 Palantir以及特斯拉的本益比已遠大於200，而標普500指數成分股的平均本益比僅約25。  

蓋茲表示，有相當一部分的公司價值不會那麼高。  

展望2026，蓋茲預測，明年將是全球健康領域的重要一年，「明年我們將試行很多AI工具，例如虛擬醫生、支援所有非洲方言的平台、農業顧問……非洲大多數人都是農民，他們擁有的土地面積很小，而且目前的生產力非常低」。

「我們希望大幅提高他們的生產力，而且我們認為這是可以實現的」。

