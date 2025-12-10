放行H200晶片 美專家憂為陸AI產業添火箭燃料

美國總統川普八日證實將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，美聯社指出，此舉凸顯華府對北京採取更友善態度，也說明輝達執行長黃仁勳對川普日益增加的影響力。不過，美國外交關係協會技術專家麥奎爾說，向中國出售大量H200晶片，「等於為中國ＡＩ產業加上火箭燃料」，等同在重大軍事用途產業協助中國，使華為等中國人工智慧（ＡＩ）企業取得快速追上美國所需的算力。

日經亞洲指出，輝達有如提前慶祝耶誕節，但這款晶片是否真能如願進入中國市場，仍是未知數。北京尚未表態，中企仍在觀望，中國市場對輝達而言是否復活仍未可知。

根據智庫進步研究院（ＩＦＰ）七日的報告，H20是輝達為專供中國市場的晶片，H200運算能力幾乎是H20的六倍。H200搭載最新ＨＢＭ３ｅ記憶體，這是ＡＩ晶片最關鍵的運算加速來源，美國原先全面禁止ＨＢＭ出口中國，如今因H200解禁，讓中國能取得含ＨＢＭ的高效能產品。

記憶體產業高層告訴日經亞洲，H200晶片已封裝好的ＨＢＭ可合法賣到中國，但單獨出口ＨＢＭ晶片仍被禁止。換言之，美國仍不允許中國自行大量取得ＨＢＭ，只能透過輝達購買綁在H200的版本。

路透引述知情人士報導，川普政府官員將這項決定視為一種折衷辦法，在允許輝達對中出售最新Blackwell晶片和完全不提供中國任何美國晶片之間取得平衡；若美國對中國完全斷供，反而會助長華為在中國銷售ＡＩ晶片的競爭力。

智庫捍衛民主基金會中國問題資深研究員辛格頓表示，中企想買H200，但中國政府的考量往往受兩件事牽動，一來擔心美國晶片可能留有後門，因而形成依賴；二來強調提升國產替代品的自尊心。即使華府批准出售，北京是否願意放行還是未知數。

一名輝達ＡＩ伺服器製造商高層告訴日經亞洲，這對整個產業都是好消息。美中開始建立能夠買賣晶片的規則，所有解決方案供應商都會受惠。另一名伺服器業者說，若政策順利落地，可望加速出貨手上累積的H200庫存，因為歐美客戶已全面轉向採購更高階的GB300平台。GB300平台是Blackwell架構的頂級ＡＩ運算系統，效能遠勝H200。