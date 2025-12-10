全球央行分歧 美元有壓

美國聯準會（Fed）幾乎篤定本周會降息，投資人也押注美國明年將成為「異數」，在各國預估都不降息之際，Fed明年預計再調降至少2碼。此舉可能進一步讓已經疲軟的美元承受更多壓力。

相較於美國被預期會繼續降低借貸成本，市場對歐洲的看法正急轉直下。交換市場的定價顯示，投資人現在認為歐洲央行（ECB）明年升息的機率比降息高：明年底前可能小幅升息0.08個百分點，就在上周市場還預期會降息0.04個百分點。澳洲、加拿大也被押注2026年有可能調高利率，預料英國這波降息周期止於明年夏天，利率水準將觸底。

TD證券分析師庫姆拉說，明年可能成為歐元區、加拿大與澳洲央行的「轉折點」，因為川普關稅對美國貿易夥伴的傷害沒有原先以為的嚴重，各國央行鷹派聲音愈來愈大。

利率方向如果繼續分歧，美元恐怕更撐不住，今年以來美元對一籃子貨幣已跌超過8%。一般來說，利率下降會降低該貨幣對投資人的吸引力，其他國家若轉向升息，利差收斂可能加劇美元走弱。

目前，歐元區和其他主要經濟體的利率都比美國低，部分原因是這些地方的經濟成長較慢。但決策者不太可能進一步降息刺激經濟成長，因川普關稅衝擊比預想輕微。

另外，澳洲央行9日決議按兵不動，利率連三凍，重申未來行動取決於最新經濟數據。由於市場原本以為聲明會鷹派一些，但最終措辭偏中立，澳幣應聲走軟。