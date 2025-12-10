快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

全球央行分歧 美元有壓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國聯準會（Fed）幾乎篤定本周會降息，投資人也押注美國明年將成為「異數」，在各國預估都不降息之際，Fed明年預計再調降至少2碼。此舉可能進一步讓已經疲軟的美元承受更多壓力。

相較於美國被預期會繼續降低借貸成本，市場對歐洲的看法正急轉直下。交換市場的定價顯示，投資人現在認為歐洲央行（ECB）明年升息的機率比降息高：明年底前可能小幅升息0.08個百分點，就在上周市場還預期會降息0.04個百分點。澳洲、加拿大也被押注2026年有可能調高利率，預料英國這波降息周期止於明年夏天，利率水準將觸底。

TD證券分析師庫姆拉說，明年可能成為歐元區、加拿大與澳洲央行的「轉折點」，因為川普關稅對美國貿易夥伴的傷害沒有原先以為的嚴重，各國央行鷹派聲音愈來愈大。

利率方向如果繼續分歧，美元恐怕更撐不住，今年以來美元對一籃子貨幣已跌超過8%。一般來說，利率下降會降低該貨幣對投資人的吸引力，其他國家若轉向升息，利差收斂可能加劇美元走弱。

目前，歐元區和其他主要經濟體的利率都比美國低，部分原因是這些地方的經濟成長較慢。但決策者不太可能進一步降息刺激經濟成長，因川普關稅衝擊比預想輕微。

另外，澳洲央行9日決議按兵不動，利率連三凍，重申未來行動取決於最新經濟數據。由於市場原本以為聲明會鷹派一些，但最終措辭偏中立，澳幣應聲走軟。

美國聯準會 降息 市場

延伸閱讀

美降息、歐轉鷹？全球央行走向分岔 美元壓力罩頂

降息＝長債起漲？善甲狼點「1時機」才會是多頭：長天期反應未來而非現在

美債走勢多變...降息預期提前反應？善甲狼「點陣圖應偏鷹」：太樂觀難控制

Fed決策、美債殖利率脫鉤 專家：債市對川普看法不買帳

相關新聞

川普准輝達H200晶片輸陸 25%抽成費向台灣徵收

美國總統川普八日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中百分之廿五營收將支付給美國。他說，已告知中國國家主席習近平並...

觀察站／川普課稅 全面監控輝達供應鏈

美國總統川普將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，且美國政府將抽取百分之廿五分潤，分潤費將由台灣出口到美國時支付。外界好...

派拉蒙攔胡Netflix 爭併購華納

派拉蒙天空之舞八日對華納兄弟探索發動敵意收購，企圖以更高出價，奪回上周被Netflix搶先拿下的華納。派拉蒙來勢洶洶，投...

墨國考慮對陸加稅 最重50%…引發兩國商界強烈反對

墨西哥執政黨的三名國會議員透露，國會議員預定本周開始辯論一項法案，內容是要調高對中國大陸及其他亞洲國家商品的關稅，但此舉...

美抽成25%台灣吞定了？川普批准 圖解輝達H200晶片銷陸流程

美國總統川普8日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中25%營收將支付給美國。他說，已告知中國大陸國家主席習近平並獲得正面回應。

歐盟擬放寬企業ESG要求

歐盟9日與歐洲議會達成初步協議，同意刪砍對企業的環保、社會與治理（ESG）要求，顯示歐盟以促進貿易與競爭力的名義，大幅縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。