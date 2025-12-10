川普：輝達 H200 可銷陸 美政府抽成25% 將向台灣製造商徵收

快訊

經濟日報／ 本報綜合報導
美國總統川普8日表示，他已告知中國大陸國家主席習近平，將允許輝達向大陸出口H200晶片。美國總統川普（左）4月30日在白宮接待輝達執行長黃仁勳（右）。美聯社
美國總統川普8日表示，他已告知中國大陸國家主席習近平，將允許輝達向大陸出口H200晶片。美國總統川普（左）4月30日在白宮接待輝達執行長黃仁勳（右）。美聯社

美國總統川普8日表示，他已告知中國大陸國家主席習近平，將允許輝達向大陸出口H200晶片，並獲得習近平正面回應，美國政府將獲得相關銷售的25％分潤。

美方規劃，這25％分潤費可能以進口稅形式收取，在台灣製造商將晶片送往美國進行國安審查時徵收。H200晶片銷陸鬆綁，被視為輝達執行長黃仁勳遊說的一大勝利，法人認為，台積電（2330）、鴻海、英業達、神達等台灣相關供應鏈可望受惠。

即便美國政府抽成比率從先前的15％增至25％，但H200晶片比降規的H20更先進，預估可讓輝達在大陸市場賺進至少80億美元營收，負責晶片生產的台積電4奈米訂單同步看增。輝達股價9日在美股早盤跌0.8%，台積電ADR跌0.7%。

川普8日在社群平台Truth Social發文宣布，「我已經告知習近平，美國將在允許維持強力國安的條件下，允許輝達出貨H200產品給獲批准的中國客戶、和其他國家，習的回應正面！25%（銷售）將付給美國」，「商務部正在敲定細節，相同方式將適用於超微、英特爾和其他『偉大』的美國公司」。

川普指出，此次批准範圍並未包含輝達更先進的Blackwell和Rubin晶片。

對於川普的發言，輝達表示，「我們讚揚川普讓美國晶片產業競爭，以支持美國高薪工作和製造業的決定」，「在商務部審查下，把H200晶片提供給經過商務部審查的商業客戶，達成了有利美國的周全平衡」。

隨輝達H200晶片銷陸解禁，法人看好若後續相關庫存去化順利，隨需求上升，有助在台積電投片生產增加。

鴻海是輝達重要供應鏈，從上游晶片模組到下游的整機組裝都有參與，隨著H200將可出口大陸，為鴻海增添新一波AI伺服器整機組裝的成長力道。

神達伺服器在大陸最大客戶為浪潮，市場推估，美國解禁H200銷陸，浪潮有望受惠，有利神達增加大陸伺服器業績。

英業達是阿里巴巴、百度等大陸雲端服務供應商（CSP）的供應鏈，法人預期H200解禁後，將衍生新的L6（主機板）設計及代工訂單，助益英業達伺服器業務出貨升溫。

